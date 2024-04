Zelo pomembna zmaga Doma

Roraigrande – Dom 52:81 (20:21, 33:45, 40:66)

Dom: Demartin 2 (-, 1:1, -), Abrami 6 (-, 3:3, 0:2), Salvi 12 (1:2, 4:5, 1:6), Miklus 2 (2:2, 0:1, -), G. Zavadlav 13 (1:2, 6:9, 0:1), Devetta 28 (8:9, 10:17, 0:1), Devetak 2 (-, 1:3, -), Humar 0 (-, 0:1, 0:1), D'Amelio 16 (1:3, 6:8, 1:6), Marini 0 (0:2, 0:1, 0:1). Trener: Graziani.

V petem krogu play-outa deželne divizije 1 so košarkarji Doma dosegli zelo pomembno zmago v boju za obstanek. V gosteh so z 52:81 nadigrali sicer skromni Roraigrande in s tretjo zmago v petih tekmah utrdili tretje mesto, ki še prinaša mesto v ligi v prihodnji sezoni. Do konca play-outa je še na vrsti povratni del, torej pet tekem.

Sinočnja tekma se je začela z dokaj izenačeno prvo četrtino, že v drugi pa so gostje pritisnili na plin in na glavni odmor odšli z 12 točkami naskoka (33:45). Zelo dobro so Grazianijevi varovanci začeli drugi polčas, si priigrali tudi 20 točk prednosti (v tretji četrtini so domačinom dopustili le 7 točk), ki so jo nato brez večjih težav upravljali do konca tekme. Prepričljiva zmaga goriških košarkarjev je bila sad predvsem učinkovite skupinske igre (štirje igralci so dosegli dvomestno število točk) in dobrih odstotkov pri metu za dve točki (31:49 oz. kar 63,3 %). Med posamezniki je z 28 točkami izstopal zlasti mladi Peter Devetta, ki je dvakrat tudi silovito zabil žogo v koš.