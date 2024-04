Večji del prihodnjega tedna še z nestanovitnim vremenom

Po današnjem nemirnem popoldnevu s krajevnimi plohami in nevihtami bo jutri (nedelja) vremenska slika nekoliko bolj ustaljena. Jutri bo povečini prevladovalo delno jasno ali spremenljivo vreme, občasno bo ponekod pihala šibka do zmerna burja in bo za ta čas razmeroma hladno. Zlasti v popoldanskih urah ni ravno izključeno, da bodo ponekod nastale posamezne plohe.

Od ponedeljka se bo severni zrak spet poglabljal nad Sredozemljem in bo spet nekoliko občutneje vplival tudi na vreme pri nas. V ponedeljek bo sprva še spremenljivo, čez dan pa se bo oblačnost povečala in se bodo začele pojavljati padavine. Pihala bo šibka do zmerna burja in bo za ta čas še naprej razmeroma hladno.

V torek in sredo bo povečini spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Možne bodo prehodne delne razjasnitve. Občasno bo še pihala šibka do zmerna burja in bo za ta čas hladno.

Od četrtka bo, kot kaže, začel pritekati od juga in jugozahoda za ta čas nekoliko manj mrzel, še vedno pa bo povečini vlažen in občasno nestanoviten. Več dni bo prevladovalo spremenljivo vreme z občasno nestanovitnostjo in vmesnimi razjasnitvami. Od časa do časa se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte.

Kaže torej, da bo večji del prihodnjega tedna potekal ob spremenljivem in občasno nestanovitnem vremenu. V drugi polovici tedna bo postopno nekoliko topleje.

Na nekoliko večjo stanovitnost kaže prve dni v maju, ko se bo postopno okrepil anticiklon, ki bi moral zagotoviti več sonca in višje temperature.