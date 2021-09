Jadran Monticoli&Foti se je predstavil

Na prvi pogled je letošnja članska ekipa Jadrana Monticolo&Foti postavna in izkušena. To so se prepričali čisto vsi, ki so danes predvečer spremljali predstavitev Jadranove članske ekipe v večnamenski dvorani centra za dobro počutje Avalon pri Briščikih. Ali bo to dovolj za najvišja mesta v C-ligi gold, ki dviga zastor že ta konec tedna, pa je težko napovedati.

Jadran Monticolo&Foti se v nedeljo vrača na igrišča po poldrugem letu, zadnjo uradno tekmo so Ban in ostali odigrali februarja 2020, kar bo zagotovo tudi vplivalo na njihovo predstavo in nastop vseh ostalih. A kot je poudarila nova predsednica kluba Alma Žnidarčič v svojem uvodnem pozdravu, je zdaj najpomembneje to, da se tekmovanja znova začnejo, da se tudi v dvorane vrnejo gledalci, tekme pa so nenazadnje pomembne tudi za mlade, ki iščejo med člani svoje vzornike.

Predstavitveni večer je bil kot vedno tudi prava priložnost, da se je klub uradno zahvalil vsem sponzorjem. Vitez je poudaril, da se veseli števila podpornikov, napovedal pa je tudi, da bo seznam sponzorjev kmalu še daljši.

Večer, ki ga je vodil tajnik ZSŠDI Evgen Ban, je bil tudi priložnost športnih in političnih osebnosti, da so Jadranu zaželeli uspešno sezono, z enominutnim molkom pa so športniki in vsi ostali tudi počastili spomin preminulega Valterja Mocorja, predsednika Brega, ki je tudi eden izmed matičnih klubov projekta Jadran.

