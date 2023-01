Jadran Monticolo&Foti izgubil dvoboj za prvo mesto

Jadran Monticolo&Foti – Virtus Murano 54:58 (23:11, 31:25, 41:39)

Jadran: Batich 5 (2:4, 0:5, 1:3), Zidaric 5 (-, 1:1, 1:2), Ban 8 (5:6, 0:4, 1:9), De Petris 15 (1:1, 7:12, -), Jakin 0 (-, -, -), Gobbato 8 (2:2, 0:2, 2:4), Malalan 7 (1:1, 3:6, -), Pregarc 2 (-, 1:1, 0:1), Bunc 4 (2:2, 1:7, 0:3), Milisavljevic, Skerk in Bellettini nv. Trener: Dean Oberdan.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so zapravili lepo priložnost, da bi se povzpeli na prvo mesto vzhodne skupine C-lige gold. V tekmi 11. kroga, prvi v letošnjem letu, so na domačem igrišču s 54:58 tesno izgubili proti Oderzu, ki je imel pred dvobojem enako število točk kot Jadran (16).

Tekma se je za domačo peterko, v kateri zaradi mišične poškodbe ni bilo centra Marka Milisavljevica, začela zelo spodbudno. Po zaslugi učinkovite obrambe in solidnega napada so varovanci trenerja Deana Oberdana zaključili prvo četrtino z vodstvom 23:11. V nadaljevanju pa se je v napadu zataknilo, čeprav so Jadranovi košarkarji še naprej dokaj uspešno branili. Murano je dobre tri minute pred koncem prvega polčasa z delnim izidom 10:0 izenačil na 25:25, zadnjih šest točk v drugi četrtini pa so pripadle domačinom, ki so tako na glavni odmor odšli s 6 točkami naskoka (31:25).

V uvodu tretje četrtine so gostje kmalu ujeli priključek, Jadran pa si je dve minuti pred koncem tega dela tekme še zadnjič priigral nekaj več točk prednosti (41:35). Murano pa je spet ujel priključek in na začetku zadnje četrtine tudi povedel pri izidu 41:44. Zadnjih osem minut je bilo povsem izenačenih. Na obeh straneh igrišča so se pojavljale napake, nekoliko več pa so jih zagrešili domačini. Minuto in 25 sekund do konca tekme je bil izid 54:54, odločilni met za tri točke pa so gostje zadeli 12 sekund pred koncem. Borut Ban, ki je že pred tem nerodno izgubil žogo za morebitno Jadranovo vodstvo, je v zadnjem napadu poskusil z metom za tri točke, ki pa ni šel skozi obroč. Končni izid 54:58 je Murano zapečatil še z enim prostim metom v izdihljajih tekme.

V Jadranovem taboru so bili po porazu vidno razočarani, saj je bila zmaga povsem v dometu. Pod obročema se je še kako poznala odsotnost Milisavljevica, nasploh pa so domači košarkarji naleteli na zelo slab strelski večer. Edini, ki je v statistiko vpisal dvomestno število točk (15) je bil Carlo De Petris, v oči pa bodejo predvsem slabi odstotki tako pri metu za dve točki (13:38 - 34,2 %) kot pri metu za tri točke (5:22 - 22,7%). Jadran čakajo v prvi fazi prvenstva še tri tekme, ki bodo pomembne za drugi del sezone: v gosteh proti Jesolu, doma proti Cusu in v gosteh proti Oderzu.