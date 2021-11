Jadran Monticolo&Foti popustil v zadnji četrtini

Verona – Jadran Monticolo&Foti 81:69 (20:20, 46:37, 59:59)

Jadran: Batich 12 (3:4, 3:5, 1:6), Ban 14 (10:10, 2:4, 0:2), Jakin 0 (-, -, -), Pregarc 0 (-, 0:2, -), Ridolfi 0 (-, -, 0:3), Schina 8 (2:2, 3:6, 0:1), Bunc 5 (-, 1:1, 1:3), Malalan 8 (2:2, 3:5, 0:1), De Petris 10 (2:2, 4:9, -), Rajčič 12 (1:1, 1:4, 3:11), Cettolo nv. Trener: Dean Oberdan.

Košarkarji Jadran Monticolo&Foti so v 7. krogu C-lige gold na gostovanju v Veroni ostali praznih rok. Končni izid je bil 81:69 v korist domače peterke, ki si je odločilno razliko priigrala v zadnji četrtini. Po treh četrtinah je bil namreč izid izenačen (59:59), nato pa je Jadranov napad povsem odpovedal, domačini pa so zadevali kot za stavo in koncu slavili z 12 točkami naskoka.

Verona je tekmo začela zelo poletavo. Jadranova obramba je imela velike težave proti učinkovitemu napadu Verone, ki je ob polčasu zadela že 46 točk. V tretji četrtini je Jadran ponovno ujel priključek, v zadnjih desetih minutah pa je sledil usodni »black-out«, kar so domačini izkoristili in tako prišli do gladkega uspeha.

»V prvem polčasu nismo igrali svoje običajne obrambe. Verona je odigrala zelo dobro tekmo od začetka do konca. Tudi mi smo občasno prikazali zelo solidno igro, nismo pa bili kos nasprotnikovi intenzivnosti. V zadnji četrtini smo povsem odpovedali. Poznala se je odsotnost Milisavljevica pod košema, prav tako so nas oškodovale nekatere sodniške odločitve, to pa ne sme bit izgovor za tak poraz,« je po tekmi dejal Jadranov trener Dean Oberdan.