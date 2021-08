Jadran Monticolo&Foti z okrepitvijo in novim trenerjem

Po dolgem, žal ne samo poletnem, premoru se zdaj tudi uradno začenja nova športna sezona pri AŠZ Jadran. V klubu, ki je špica slovenskega košarkarskega gibanja v Italiji, je prišlo do pomembnih novosti. Jadranov odbor, ki so ga izvolili na junijskem občnem zboru in v katerem ni prišlo do večjih novosti, je izbral novo predsednico. Gre za dolgoletno članico nadzornega odbora Almo Žnidarčič. Zamenjala je Ivano Milič, ki sicer ostaja v odboru.

Vodstvo kluba je včeraj v prostorih društvenega sedeža na Opčinah uradno predstavilo tudi novega trenerja članske ekipe, ki bo igrala v C-ligi gold, in prvo letošnjo okrepitev. Jadran Monticolo&Foti bo v sezoni 2021/22 vodil nekdanji košarkar združene ekipe Dean Oberdan, ki je zamenjal Andreo Muro. Oberdan je v zadnjih sezonah vodil košarkarje Kontovela v D-ligi, na klopi Jadrana pa je sedel že v sezoni 2016/17. Nova okrepitev Jadranove članske ekipe pa je 193 cm visoki Andrea Schina, ki je v zadnjih treh sezonah igral v dresu tržiškega Falconstarja v B-ligi. Za 34-letnega tržaškega košarkarja, ki lahko igra v različnih vlogah, se je v zadnjih mesecih zanimalo več klubov, naposled pa se je odločil za Jadran Monticolo&Foti.