Jadran Motomarine OK, deset golov na tekmi Sovodenj

NOGOMET

ELITNA LIGA

Primorje - Gemonese 3:1 (1:0)

Strelci: 39. Pagliaro, 52. Granieri, 72. 11-m Girardini, 84. Poropat.

Primorje: Persic, Kuniqi, Ingrande (Sadik), Pagliaro, Benzan, Bucca, Zarattini (Girardini), Gridel, Pisani, Skolnik, Poropat (Cardaku). Trener: Campo.

Rdeč karton: trener Campo.

Primorje je doseglo prvo zgodovinsko zmago v elitni ligi. Proseška ekipa je delovala zelo cinično in hladnokrvno predvsem v nasprotnikovem kazenskem prostoru. Rdeče-rumeni so po prvem polčasu vodili po zadetku Pagliare. Drugi del se je začel z vratnico kapetana Školnika, ki je bil eden izmed najboljših na igrišču. Gostje so nato uspeli izenačiti, čeprav je Primorje kmalu znova vodilo. Girardini je izsilil najstrožjo kazen in jo tudi natančno izvedel. Obe ekipi sta nato napadali. V končnici tekme je Školnik lepo podal do Poropata, ki je žogo preusmeril v mrežo.

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen - Valnatisone 0:2 (0:1)

Strelca: 44. Miano, 83. Sokanovič

Kras Repen: Francescutti, Škabar, Fernandez, Strussiat, Cudicio, Simeoni, Kocman (Formigoni), Dekovic, Savron, Zappalà, Emanuele Bresich. Trener: Pahor.

Kras je prvič letos izgubil na domačem igrišču v Repnu. Valnatisone je tako po Juventini odpravil še repenske rdeče-bele, ki niso igrali prepričljivo.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja - San Canzian 0:2 (0:2)

Zarja: Budicin, Mazzaroli (Vascotto), Spadaro (Racman), Zucca, Aiello, Varglien, Cepar, Cottiga (Lorenzi), Bernobi, Zucchini (Sgorbissa), Norante (N. Malalan). Trener: Roviglio.

V taboru Zarje so po tekmi priznali, da je bil poraz zaslužen. Bazovski rdeči so igrali zelo nemotivirano in niso ustvarili nevarnh akcij. Gostje so že po prvem polčasu vodili z 2:0.

2. AMATERSKA LIGA

Breg - Muglia 1:0 (0:0)

Strelec: 80. Schiraldi

Breg: Blasevich, Calabrese, Pischianz (Bazzara), Andreasi, Bobbini, Galata’, Halili, La Bella (Spena), Maselli, Carbone (Schiraldi), Cermelj (Spena). Trener: Quagliarello.

Breg je zmagoviti gol zadel šele v zadnjem delu tekme. Miljska Muglia se je upirala in ustvarila številne priložnosti za gol. V prvem polčasu je sodnik razveljavil Cermeljev gol.

CGS - Sovodnje 5:5 (1:3)

Strelci: Formisano v 10., 20., 35. in 50., Dornik 35.

Sovodnje: Fabricijo, Čavdek, Kogoj, Ribolica, Diew (Noto), Petejan, Dornik, Rijavec, Formisano (Tomšič), Černe (Simčič), Lutman (Pintar). Trener: Feri.

V taboru Sovodenj so si po trikratnem sodnikovem žvižgu pogrizli vse nohte. Belo-modri so namreč še dvajset minut pred koncem tekme vodili s 5:2. Nato so po pravem black-outu prejeli kar tri gole. »Res je, da smo zakuhali tudi dve enajstmetrovki, ki pa so bili čisti kot solza,« je priznal športni vodja Sovodenj Marko Fajt. Skratka: zamujena priložnost za Sovodnje.

Turriaco Fogliano - Vesna 2:1 (1:0)

Strelec: Škerlič 92. 11-m

Vesna: E. Carli, Barukčič, Renar, Leghissa, Pojani, Veronesi, Vattovaz, Košuta (Jovičić), Vidali, Škerlič, Favone (Cuk). Trener: Venanzi.

Vesna je na gostovanju pokazala določen napredek, žal pa se je domov vrnila brez točke. Gostitelji so povedli v uvodnih minutah po napaki v Vesnini obrambi. Drugi gol je padel v drugem polčasu iz protinapada. Vesna ni stala križem rok in je veliko napadala. Gol pa so plavi zadeli še v sodnikovem dodatku.

Opicina - Primorec 1:3 (0:2)

Strelca: 16. Castrillon, 25. F. Tesser; 93. Castrillon

Primorec: Sorrentino, Frangini, De Leo, F. Tesser, Serafini (Fedele), R. Dicorato, Cerebuch (Piras), Grego, Castrillon, Capraro (Tuccio), Iadanza. Trener: De Sio.

Primorec ostaja tudi po četrtem krogu nepremagan (tri zmage in neodločen izid) na vrhu lestvice. De Siovi nogometaši so brez večjih težav na Opčinah premagali Opicino.

KOŠARKA

DRŽAVNA C-LIGA GOLD

Caorle - Jadran Motomarine 68:83 (26:18, 39:38, 57:66)

Jadran: De Petris 6 (-, 3:5, -), Malalan 5 (-, 1:1, 1:1), Cettolo 6 (-, -, 2:2), Daneu 2 (-, 1:4, 0:3), Gregori 5 (-, 1:1, 1:2), Ban 14 (7:7, 2:4, 1:1), Ridolfi 14 (5:5, 3:5, 1:4), Zidarič 11 (-, 1:1, 3:3), Škerbec 7 (1:2, 3:4, -), Švab, Pregarc, Miisavljevic 13 (-, 5:8, 1:2). Trener: Mura.

Jadran Motomarine je košarkarje iz Caorl zmlel predvsem v drugem polčasu. Pravzaprav v zadnji četrtini, ko so se Murovi varovanci razigrali. Jadranov trener je na igrišče poslal vse razpoložljive igralce. Krstni nastop v državni C-ligi gold sta opravila Švab in Pregarc.

C-LIGA SILVER

Breg - Romans 76:88 (20:23, 41:44, 67:61)

Breg: Gallo nv, Cernivani 21 (5:7, 2:2, 4:9), M. Grimaldi 9 (2:2, 2:7, 1:3), Volk 24 (7:9, 4:5, 3:5), L. Gregori 2 (-, 1:5, 0:3), Pecchi 9 (1:2, 4:7, 0:1), Zaro 11 (5:6, 3:7, -), Polo (-, 0:1, 0:1), D. Zettin (-, 0:2, -). Trener: Jurić.

Breg Mediachem je prvenstvo deželne C-lige silver začel s porazom. Bregu je zmanjkalo moči predvsem v zadnji četrtini. Najboljši strelec ekipe je bil s 24 točkami Andrej Volk.

NAMIZNI TENIS

ŽENSKA A2-LIGA - V Zgoniku

Kras - Vallecamonica 4:1

Torino A - Kras 2:4