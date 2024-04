Različno poročanje medijev o podelitvi častnega doktorata

Petkova slovesnost ob podelitvi častnega doktorata tržaške univerze italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli in bivšemu slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju je v lokalnih medijih dodobra zasenčila ostale dnevne novice. Akademsko priznanje za prizadevanja lavreatov k spravi pa ni doseglo prvih strani najpomembnejših časopisov niti na italijanski niti na slovenski strani.

Tudi televizijska poročila so bila redka, pri čemer je bil na obeh straneh tako ali drugače izpostavljen šoht.

Še vedno predvsem fojbe

Podobno obširno in s poudarki na izrečenih besedah na univerzi o prijateljskih odnosih med narodoma, zgodovinskih dogodkih, skupni evropski prihodnosti in procesu sprave kot Primorski dnevnik se je razpisal tudi tržaški dnevnik Il Piccolo, ki je bil tudi v napovedi dogodka jasen: najvišje priznanje Univerze v Trstu sta Mattarella in Pahor prejela za skupni obisk spomenikov žrtvam fojb in štirim ustreljenim Tigrovcem v Bazovici 13. julija 2020, kateremu je sledil podpis sporazuma o vrnitvi Narodnega doma tržaškim Slovencem. Na fotografiji, ki je spremljala članke, pa sta se predsednika držala za roke na šohtu.

Tudi v napovedi italijanske tiskovne agencije Ansa je bila utemeljitev nagrade jasno zapisana in so jo spletni mediji v glavnem brez sprememb povzemali, čeprav je bila v podnaslovih poudarjena gesta pri spomeniku, ki ga italijanska javnost najbolj pozna – se pravi tista na šohtu.

Razočarani zaradi fotografije

Slovenski mediji so o dogodku poročali manj selektivno, čeprav tudi bolj skromno. Novičarski portali so ga v glavnem zgolj omenili (če sploh), več prostora pa je našel na nacionalni televiziji in v dnevniku Delo.