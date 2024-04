»V primerjavi z nekaterimi drugimi je Trst še vedno varno mesto«

Vodja tržaškega tožilstva v Trstu Antonio De Nicolo se bo 17. junija, na dan, ko bo praznoval 70. rojstni dan, upokojil. Tožilec, ki je otroštvo in mladost preživel v Gorici, bo tudi po upokojitvi ostal v svetu prava. Rdečo nit njegove dolge karierne poti predstavlja pregon kaznivih dejanj. Poklicno pot je začel leta 1981, v različnih obdobjih pa je opravljal sodniško in tožilsko funkcijo. S karizmatičnim glavnim tožilcem smo poklepetali o primerih, ki so v zadnjih letih odmevali v Trstu, in o razmerah v pravosodnih krogih.

Kako bi ocenili vašo poklicno pot?

Imel sem srečno poklicno pot, ker sem imel to možnost, da sem delal v različnih mestih. Sprva sem bil namestnik državnega tožilca v Trstu, nato sem bil namestnik generalnega državnega tožilca v Benetkah, nato sem postal še vodja državnega tožilstva v Vidmu. Od maja 2001 do maja 2002 sem delal tudi v Ljubljani, in sicer kot predpristopni svetovalec v partnerstvu med Slovenijo, ki je bila takrat državna kandidatka za vstop v EU, Španijo in Italijo v okviru evropskega projekta na temo preprečevanja in zatiranja organiziranega kriminala. Na bivanje v Ljubljani me vežejo prelepi spomini: bil sem presenečen nad velikim številom mladih ljudi. Presenetila me je tudi raven poznavanja angleškega jezika širše populacije. Z menoj so vsi govorili angleško, tudi pek v pekarni. Tako sploh nisem imel priložnosti, da bi se naučil slovenščino. Razen osnovnih besed, kot so dober dan, na svidenje, dober tek in na zdravje.

Ampak slovenska beseda vam nikoli ni bila tuja, glede na to, da prihajate iz obmejne Gorice.

To že, a doma nikoli nihče ni govoril slovensko. Moja družina je po rodu iz srednje in južne Italije. Če bi imel kakšnega sorodnika, ki bi govoril slovensko, bi prav gotovo pokazal interes za učenje tega jezika.

V Trst ste se kot tožilec vrnili oktobra leta 2020, sredi pandemije. Kako se je to mesto spremenilo skozi čas?

V Trst sem prišel najprej kot študent prava leta 1973 in mesto je bilo takrat drugačno kot danes. Morje je name naredilo poseben vtis, kot študent sem si govoril, kako lepo bi bilo delati v tem mestu. In te moje sanje so se uresničile. Trst se je v zadnjih letih drastično spremenil.Danes ima turistično dimenzijo, o kateri pred leti ni bilo govora. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil Trst kaotičen in zanemarjen. Stojnice s tekstilnim blagom so bile povsod, javni prostor je bil v domeni uličnih trgovcev. Danes bi bilo to nepojmljivo.

Ali Trst velja za varno mesto? V sredo je policija predstavila letno poročilo, iz katerega izhaja porast tatvin, spolnega nasilja in tudi obračunavanj med mladimi.

Res je, da se je povečalo število nekaterih kaznivih dejanj, a menim, da je mesto v primerjavi z nekaterimi drugimi še vedno varno.

Se je nasilje nad ženskami dejansko povečalo ali se je povečalo le število njegovih prijav?

Po mojem se je povečalo število prijav. Ženske so danes ozaveščene in dobro vedo, na koga se morajo obrniti, če so žrtve nasilja.