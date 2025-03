Jadran osvojil pomembno zmago

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Cernusco 71:65 (21:19, 36:41, 54:48)

Jadran: Batich 12 (-, 3:5, 2:6), Ban 5 (5:7, 0:4, 0:1), Demarchi 7 (2:2, 1:3, 1:5), De Petris 1 (1:2, 0:2, -), Jakin 4 (-, 2:4, -), Gobbato 13 (1:3, 6:6, ), Malalan 0 (-, 0:1, -), Karapetrović 9 (1:4, 3:6, -), Besedič 7 (2:4, 1:3, 1:2), Milisavljevic 13 (2:2, 4:7, 1:3), Sabadin nv. Trener: Vatovec.

Jadranovi košarkarji so v 3. krogu skupine za obstanek v meddeželni B-ligi osvojili na Čarboli izredno pomembno zmago. Zasluženo so premagali na lestvici višje postavljeno ekipo Cernusca. Prvi uspeh v tej skupini so Vatovčevi varovanci dosegli z odlično obrambo, zlasti v drugem polčasu. Gostom so v 3. četrtini odpustili, da so dosegli pičlih 7 točk, v zadnji pa 17. Jadranovci so začeli tekmo s pravim prisopom in po tesnem vodstvu v prvi četrtini, so v drugi popustili, tako da so ob polčasu zaostali za 5 točk. V nadaljevanju pa so »stisnili« v obrambi, povedli tudi za 10 točk. V končnici so vendarle stisnili zobe, slabo minuto pred koncem so vodili le za tri točke (68:65). V zadnjih sekundah so se vendarle spet zbrali in na koncu zasluženo zmagali. Vsi jadranovci so zaslužni za to zmago, od posameznikov pa bi omenili požrtvovalnega Gobbata, ki je 13 točkam dodal še 8 skokov. V prihodnjem krogu čaka Jadran v soboto gostovanje v Reggio Emiliji.

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Manzanese 1:1 (0:1)

Strelec: 47.- Volaš

Sistiana Sesljan: Guiotto, Ražem (Tomasetig), Villatora (Loggia), Simeoni, Crosato, Toffoli (Romeo), E. Colja (Benussi), Interlandi (Minighini), Volaš, Francioli, D. Colja. Trener: Alen Carli.

Rdeča kartona: Simeoni in trener Carli

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Roianese 3:0

Breg je gladko premagal Roianese in tako dodal na lestvici tri pomembne točke v boju za obstanek.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna –Mossa 1:3 (0:2)

Strelec: 65. Legiša

Vesna: Škerk, Legiša, Vidoni, Matuchina, Košuta (Sosič), Purič, Antonič, Pahor (Colja), K. Vidali (Franzot), Kerpan, Pojani (M. Vidali). Trener: Mozetič.

Mossa je bila tokrat v Križu boljša in je odnesla domov vse tri razpoložljive točke. Gostje so že po prtvem polčasu vodili z 2:0. Vesna je nato zmanjšala zaostanek, a več jim ni uspelo. Gostje so pred koncem zadeli še tretji gol.

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – ISM Gradisca 2:2

Primorje: Paulich, Rovina, Durić, Petrucco, Kaurin, Petković, Paoletti, Bertagni, Saule, Bari, Canziani. Trener: Issich.