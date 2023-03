Jadran plenil v Venetu

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Montebelluna – Jadran Monticolo&Foti 64:81 (17:25, 29:42, 50:55)

Jadran: Batich 11 (4:6, 2:3, 1:5), Bellettini 0, Ban 18 (3:3, 6:8, 1:5), De Petris 12 (0:2, 6:9, -), Gobbato 12 (3:4, -, 3:6), Pregarc 2 (-, 1:2, 0:1), Bunc 9 (2:4, 2:6, 1:3), Persi nv, Milisavljevic 17 (-, 4:8, 3:6). Trener: Oberdan.

Čeprav v okrnjeni postavi (Malalan bolan, Jakin poškodovan in Zidarič na študijskem potovanju) so jadranovci z odlično predstavo tako v obrambi kot v napadu povsem zasluženo premagali do tega kroga vodilno Montebelluno. Varovanci trenerja Oberdana so vodili skozi vso tekmo, gostitelji pa so jih v zadnji četrtini dohiteli pri izidu 60:60. Jadranovci pa so se spet zbrali in s čvrsto obrambo dopustili domačim igralcem le štiri točke, medtem ko so bili Ban in soigralci v napadu učinkoviti ter zasluženo zmagali s 17 točkami razlike. Kot zanimivost naj dodamo, da je Jadranov »playmaker« in med najnižjimi v ekipi imel kar 12 skokov, kar naj bo v poduk mlajšim igralcem, da ni pomembna pri prestreganju odbitih žog le višina, temveč predvsem zapiranje prostora. V prihodnjem krogu bodo jadranovci igrali doma proti Vicenzi. (Lako)

C-LIGA SILVER

Goriziana – Bor 79:68 (16:19, 38:42, 62:60)

Bor Radenska: Terčon 2 (-, 1:2, -), Lessing 4 (1:2, 0:2, 1:3), Mozina 5 (-, 1:7, 1:2), Comar 12 (-, 3:7, 2:2), Nišić 0 (-, 0:1, 0:1), D. Zettin 11 (0:1, 4:9, 1:1), Strle 8 (2:4, 3:3, -), Lettieri 2 (-, 1:7, -), Rajčič 18 (2:2, 2:7, 4:9), Gallocchio 6 (-, -, 2:4).