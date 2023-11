Jadran spet KO, Soča zmagala sredi Trsta

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Bergamo – Jadran Gostol 76:63 (28:18, 50:35, 69:47)

Jadran: Ignjatović 2 (-, 1:1, -), Barich 12 (3:6, 3:4, 1:4), Ban 17 (4:4, 2:5, 3:5), Demarchi 8 (2:2, 3:6, 0:6), De Petris 4 (2:2, 1:8, -), Jakin 2 (-, 1:3, -), Pregarc 5 (3:6, 1:3, 0:1), Bianchini 2 (0:2, 1:6, 0:1), Lakoseljac 0 (-, -, 0:1), Milisavljevic 9 (-, 3:3, 1:8), Radja 2 (-, 1:5, 0:1). Trener: Pozzecco.

Jadranovi košarkarji so proti vodilnemu na lestvici, ekipi iz Bergama, spet ostali praznih rok. Gostitelji so si že v prvi četrtini priigrali solidno prednost 10 točk, da bi jo nato v drugi četrtini povečali na 15 pik. V nadaljevanju so domači košarkarji povedli tudi za 24 točk. Jadranovci so le nekaj točk nadoknadili in na koncu izgubili “le” za trinajst točk. Tokrat so odpovedali predvsem Jadranovi visoki igralci, ki so prispevali bore malo točk. Edina pozitivna nota na tej tekmi je bila to, da sta po poškodbi spet igrala Milisavljevic in Ignjatović. Po tem porazu ostajajo jadranovci na zadnjem mestu lestvice le s štirimi točkami.

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Volley Club TS – Soča ZKB Lokanda Devetak 0:3 (21:25, 20:25, 23:25)

Soča: T. Cotič 14, Devetak 14, A. Čavdek (L), S. Cotič 3, Hlede 12, Miklus 6, Vižintin 12, Boškin 0, Venuti (L); n.v.: A. Cotič, Manfreda, Makuc, Conte, Antoni; trener: Lucio Battisti.

Odbojkarji Soče so sredi Trsta premagali Volley Club in osvojili nove tri točke.