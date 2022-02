Jadran tvegal »harakiri«

Jadran Monticolo&Foti – San Donà 74:72 (23:17, 39:28, 64:47)

Jadran: Batich 9 (1:2, 1:2, 2:6), Ban 26 (1:1, 8:13, 3:6), Schina 8 (2:4, 3:7, 0:2), Ridolfi 0 (-, 0:2, 0:3), Cettolo 0 (-, -, 0:1), De Petris 16 (4:4, 6:8, -), Jakin 0 (-, 0:1, -), Malalan 6 (2:2, 2:4, -) Pregarc 2 (-, 1:2, 0:1), Bunc 4 (2:2, 1:2, 0:1), Rajčič 3 (-, 0:1, 1:4), Raseni nv. Trener: Oberdan.

Skoki: 35 (26 v obrambi, 9 v napadu); podaje: 19 (Batich 4); izgubljene žoge: 13; pridobljene žoge: 13 (Ban 4); SON: 16; PON: -.

Košarkarji Jadrana Monticolo&Foti so bili v 6. krogu povratnega dela C-lige gold na poti do visoke zmage, naposled pa le za dve točki ugnali San Donà. Končni izid tekme na Opčinah je bil 74:72, Jadran pa je v zadnjih sekundah tekme tvegal celo poraz.

Domačini so odigrali zelo soliden prvi polčas, v tretji četrtini pa si priigrali najvišjo prednost kar 24 točk. Ko je že kazalo, da je zmaga zapečatena, so gostje v brezupnem položaju stavili vse na consko obrambo. San Donà je povsem zaustavil Jadranov napad, v svoji napadalni polovici pa zaigral kot prerojen. Gostje so začeli zadevati za tri točke in v izdihljajih tekme ujeli priključek. Imeli so celo posest žoge v zadnjem napadu, poslednji met pa na Jadranovo srečo ni šel skozi obroč.

»Res smo se namučili, da smo prišli do zmage, ki se nam je v zadnji akciji skorajda izmuznila. Bili smo le korak od pravega 'harakirija',« je po tekmi dejal Jadranov menedžer Boris Vitez. »V prvih treh četrtinah so fantje prikazali dobro igro, proti coni pa so se povsem izgubili. Pozna se, da še lovijo pravo formo po dolgem premoru. V nedeljo nas čaka nova pomembna tekma, na kateri moramo izkoristiti faktor domačega igrišča. Proti Veroni pa sploh ne bo enostavno, predvsem gled na dejstvo, da je danes na domačem igrišču ugnala Riese. Nujno pa potrebujemo novi dve točki, saj nas nato čaka zahteven spored, ki se bo začel z medtedenskim gostovanjem pri vodilni Padovi,« je še povedal Vitez.

Pri Jadranu, ki je ponovno igral brez Marka Milisavljevica (srbski center bo ta teden znova začel trenirati z ekipo), sta proti San Donaju svojo nalogo dobro opravila predvsem Borut Ban, ki je bil s 26 točkami najboljši strelec tekme, in Carlo De Petris (16 točk), medtem ko so ostali igrali bolj nihajoče.