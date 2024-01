Jadran zadihal, Soča presenetila Pordenone

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran Gostol – San Bonifacio 67:65 (16:19, 32:31, 47:47)

Jadran: Ignjatović 0, Batich 0 (-, 0:3, 0:3), Ban 10 (5:5, 1:2, 1:3), Demarchi 9 (4:4., 1:5, 1:5), De Petris 4 (-, 2:6, -), Jakin 0 (-, 0:1, -), Malalan 4 (4:4, 0:1, -) Pregarc 1 (1:2, -, -), Bianchini 2 (2:2, -, -), Persi nv, Milisavljevic 18 (7:8, 4:5, 1:8), Radja 19 (2:5, 7:10, 1:1). Trener: Pozzecco.

Jadranovci so na Čarboli v Trstu osvojili zelo pomembno zmago v boju za obstanek v meddeželni B-ligi. Po zelo izenačenem srečanju so z 2 točkama premagali neposrednega tekmeca, ekipo San Bonifacia. Gostje so začeli poletno in si priigrali prednost 7 točk. Varovanci trenerja Pozzecca so v napadu veliko grešili. Zaostanek pa so nadoknadili z dobro obrambo, tako da so sklenili prvo četrtino s tremi točkami razlike (16:19). In prav z odlično obrambo so uspeli nadoknaditi slabo igro v napadu, tako da so po prvem polčasu vodili s točko razlike (42:41). Tudi v drugem delu srečanja je bila tekma zelo izenačena, v končnici pa je Banu in soigralcem le uspelo ohraniti mirno kri in osvojiti zlata vredni točki.

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Pordenone Volley – Soča ZKB Lokanda Devetak 1:3 (22:25, 25:14, 18:25, 21:25)

Soča: T. Cotič 18, Devetak 14, A. Cotič 0, S. Cotič 2, Hlede 0, Miklus 9, Makuc 5, Vižintin 13, Antoni 0, Čavdek (L); n.v.: Černic, Persoglia, Venuti. Trener: Lucio Battisti.

Odbojkarji Soče so v Pordenonu osvojili izredno pomembno tekmo. Po štirih tesnih setih so s 3:1 premagali drugouvrščeno ekipo Volley Pordenone. Z izjemo drugega niza so varovanci trenerja Battistija vseskozi držali vajeti igre v svojih rokah. Kljub pomembnim odsotnostim si je Soča v začetkih nizov priigrala pomembno prednost, še posebno v zaključkih pa je ohranila mirno kri in izkušeno premagala nasprotnike. Po tekmi se je zmage veselil tudi napadalec Soče Tomaž Cotič: »Tekma je bila res zelo napeta. V končnicah smo dokazali zrelost in krepko zmanjšali število napak skozi vso tekmo, kar nam je omogočilo, da smo spravili nasprotnika v težave. Ponosen sem na ekipo, ki je v težkem trenutku s pomočjo publike dokazala, kaj zmore!«

ŽENSKA D-LIGA

CUS TS – Kontovel Zalet 3:1 (25:16, 25:23, 14:25, 25:17)

Kontovel Zalet: Kovačič 12, Kalin 8, Grilanc 4, Ban 2, Gruden 9, Pertot 3, Čuk 13, Hussu 5, Breganti, Bezin (L), Škerk nv. Trener: Calzi.

Odbojkarice Kontovela Zaleta so naletele na črno nedeljo, saj jim marsikaj ni šlo od rok. Veliko napak so naredile predvsem v sprejemu, kar je posledično negativno vplivalo tudi na gradnjo napada. Poraz je bil na koncu zaslužen.

Faedis – Mavrica Mucci 3:0 (25:20, 25:23, 26:24)

Mavrica Mucci: G. Marangon, E. Marangon (L2), J. Tomsič 2, Contino 12, D'Amelio, Mazzoli 5, N. Tomsič, Berzacola 1, Tognolli, Bolzicco, Benedetti 4, Buna, Volčič 11, Komic 9.