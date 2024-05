Magajnovi negativi odslej na spletu

Bogato fotografsko gradivo iz fonda Primorski dnevnik, ki ga hrani Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice (OZE NŠK), je odslej dosegljivo tudi na spletu. Dostopno je na novem portalu www.fototeka.it, ki ga je odsek ustvaril v sklopu projekta Od negativa do ekrana, katerega je finančno podprla Dežela FJK. Partnerji pri projektu so zavod IRSREC, združenje 47-04, kulturno društvo Bubnič-Magajna in knjižnica Attilio Hortis.

Uresničitev portala je le zadnji korak na dolgi poti, ki jo je ubral OZE NŠK, potem ko se je pred desetimi leti odločil, da bo digitaliziral fond Primorskega dnevnika. V njem je zbranih okrog 300.000 negativov, ki časovno pokrivajo obdobje od polovice 40. do polovice 90. let prejšnjega stoletja. Večino fotografij je posnel tržaški fotograf Mario Magajna, druge pa ostali fotografi, ki so delali za Primorski dnevnik. Novo pridobitev je v prostorih Odseka NŠK pri Sv. Jakobu (ta se bo sicer kmalu preselil v Narodni dom pri Sv. Ivanu) danes medijem predstavil Štefan Čok, prisotna je bila tudi direktorica NŠK Luisa Gergolet.

Pri digitalizaciji arhiva je sodelovalo podjetje Mikrografija iz Novega mesta, za postavitev portala pa je poskrbela tržaška družba Divulgando, ki je že pred tem večkrat sodelovala s knjižnico. »Največja pridobitev projekta je, da ima lahko danes kdorkoli dostop do bogatega fotografskega gradiva od doma,« je izpostavil Štefan Čok. To je dobrodošlo predvsem za raziskovalce, ki niso iz Trsta.

S tem korakom je knjižnici uspelo še bolj obvarovati originalno arhivsko gradivo. Z digitalnim arhivom bodo namreč morali originalne negative vzeti v roke le, ko bo kdo od uporabnikov zaprosil za skenogram fotografije, medtem ko so jih pred tem uporabljali tudi za brskanje.