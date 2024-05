Jan Tratnik tretji za francoskima kolesarjema

Francoz Valentin Paret-Peintre je zmagovalec 10. etape dirke po Italiji od Pompejev do gore Bocca della Selva v Kampaniji. Drugi je bil njegov rojak Romain Bardet, pred slovenskim kolesarjem Janom Tratnikom, ki je po samostojnem pobegu vodil vse do 3 km pred ciljem. Tadej Pogačar je v cilj prišel z glavnino in ostaja na vrhu skupne razvrstitve.

Drugi teden dirke po Italiji se bi skoraj začel z novo zmago za slovensko četverico na dirki. Čeprav se je zdelo, da je etapa pisana na kožo Pogačarju, se je ta raje odločil za konzervativno taktiko in tako predvsem nadzoroval glavne tekmece v skupni razvrstitvi. To je ustvarilo priložnost za druge.

Dlje časa je celo kazalo, da bi to lahko najbolje izkoristil Tratnik (Visma-Lease a Bike), ki pa mu je zmanjkalo moči v zadnjem delu 18,6 km dolgega ciljnega vzpona. Mimo njega sta v zadnjih treh kilometrih švignila tako Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale) kot Bardet (dsm-firmenich PostN).

Trojica vodilnih z današnje etape je bila sicer del večje ubežne skupine 64 km pred ciljem. Ta se je pred začetkom ciljnega vzpona počasi redčila, 37 km pred ciljem pa se je odločil napasti Tratnik, ki je v svoji karieri že osvojil etapo Gira, in sicer 16. etapo dirke leta 2020 od Vidma do Sv. Danijela v Furlaniji.

Sledila sta mu zgolj oba Francoza, v samem zaključku pa je bil močnejši Paret-Peintre, ki je sprva pobegnil Bardetu in nato prehitel Tratnika v zadnjih kilometrih. Bardet je prečkal ciljno črto kot drugi in s tem močno poskočil v skupni razvrstitvi s 14. na sedmo mesto. Za Pogačarjem zaostaja 4:57 minute.

Na vrhu razvrstitve sicer ni sprememb. Pogačar (UAE Team Emirates) ima še naprej 2:40 minute prednosti pred drugouvrščenim Kolumbijcem Danielom Martinezom (Bora-hansgrohe) in 2:58 pred Valižanom Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers).