Na Opčinah najboljši svetovni kotalkarji

Letošnji svetovni pokal v umetnostnem kotalkanju v organizaciji AŠD Polet, ki se bo začel konec tedna na Opčinah, bo rekorden. Na drugi izvedbi AIS - Artistic International Series 2024 bo nastopilo nad petsto tekmovalk in tekmovalcev iz tridesetih držav in petih celin. Skupaj s trenerji in spremljevalci se bo na Opčinah konec tedna in ves prihodnji teden trlo okrog 800 ljudi. Mednarodno tekmovanje na Pikelcu, ki po pomembnosti zaostaja le za svetovnim prvenstvom, je hkrati tudi izjemna turistična priložnost, ki jo bo koristilo celotno območje, saj bodo tekmovalci in spremljevalci nastanjeni po celotni Tržaški.

Svetovni pokal bo Polet organiziral drugo leto zapored, kar pomeni, da svetovna kotalkarska zveza World Skate močno zaupa društvu, ki ga vodi nekdanji svetovni kotalkarski prvak Samo Kokorovec. Letošnja bo druga (in zadnja) pokalna etapa, saj je prva bila začetek aprila v Braziliji. To se pravi, da bodo na Opčinah podelili pokale in priznanja najboljšim svetovnim kotalkarjem in kotalkaricam. Organizatorjem so priskočili na pomoč številni pokrovitelji, med njimi tudi Dežela FJK in ZSŠDI. Skupno je pri organizaciji soudeleženih preko 100 prostovoljcev, kar ni od muh.

Polet bo organiziral tudi Pokal Sedmak-Bressan. Slednji bo na sporedu 14., 15. in 16. junija.

Več v današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika