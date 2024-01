Jana Germani gre na olimpijske igre

Jana Germani ima vozovnico za poletne olimpijske igre v Parizu, ki se bodo začele 26. julija in zaključile 11. avgusta. Z njo bo za Italijo v razredu 49er FX nastopala tudi sojadralka Giorgia Bertuzzi. Uradno je vest danes popoldne potrdila državna jadralna zveza FIV (Federazione italiana vela). Seznam jadralcev, ki bodo letos poleti v Franciji zastopali »azzurre«, je sestavil selektor Michele Marchesini.

Zadnja Matej Černic in Claudia Coslovich

Gabrski odbojkar Matej Černic in tržaška metalka kopja Claudia Coslovich, doma iz Piščancev (zdaj stanuje v Toskani), sta bila zadnja Slovenca iz Italije, ki sta nastopala na poletnih olimpijskih igrah. To se je zgodilo pred natanko dvajsetimi leti, ko je olimpijado leta 2004 gostila Grčija. Černic je z italijansko odbojkarsko reprezentanco osvojil srebrno kolajno. Coslovicheva, ki je atletsko pot začela pri Boru, pa se v Atenah ni uvrstila v finale in je bila na koncu 14.. Na olimpijskih igrah v Sydneyju leta 2000 pa je bila Claudia dvanajsta.

Zadnja jadralka (razred europa), ki je nastopila na olimpijskih igrah, pa je bila križanka Arianna Bogatec (prav tako TPK Sirena). Leta 1992 je bila v Barceloni 8., štiri leta kasneje v Atlanti pa 12..