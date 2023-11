Jana Germani na pragu olimpijskih iger v Parizu

Po Danilu Žerjalu (Cereali), Pinu Kressevichu, Ediju Podberščeku, Juriju Ursicu, Mateju Cernicu, Arianni Bogatec in Claudii Coslovich bomo Slovenci v Italiji po vsej verjetnosti dobili še eno olimpijko.

Na zelo dobri poti do olimpijskega nastopa je jadralka Jana Germani, ki je danes z Giorgio Bertuzzi z okolice Gardskega jezera na evropskem prvenstvu v Vilamouri na Portugalskem priborila Italiji vozovnico za Pariz v olimpijskem razredu 49er FX. Pogojnik je obvezen, saj pri jadranju posadka, ki pribori državi olimpijsko kvoto, ni avtomatično uvrščena na olimpijado. Potnike bo jadralna zveza Fiv določila šele prihodnje leto, potem ko se bodo vse »azzurre« pomerile na svetovnem in evropskem prvenstvu ter na regati za svetovni pokal na Palmi de Malorci. »Morda imava res nekaj prednosti, saj sva uvrstili državo in sva že dve sezoni vedno najboljši Italijanki na pomembnejših regatah. A vse to še ne pomeni, da bova midve odpotovali v Pariz,« razlaga Jana Germani. Boj za olimpijski nastop se bo torej nadaljeval in dekleti nočeta izgubiti priložnosti. Po krajšem premoru se bosta od 27. novembra že začeli pripravljati na olimpijsko leto.

Evropsko prvenstvo sta 24-letna Jana Germani in 22-letna Giorgia Bertuzzi zaključili na visokem drugem mestu. Ob olimpijski kvoti sta torej osvojili tudi srebrno kolajno, ki pa ima v igri za Pariz letos vsaj čustveno manjši pomen.