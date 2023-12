Jana, Jernej in jadranovci

Dvanajst posameznikov in šest ekip: toliko je letošnjih kandidatov za nagrado naš športnik, ki jo športni novinarji in novinarke primorskih medijskih hiš (Primorski dnevnik, Slovenski deželni sedež Rai, spletna stran slosport.org, TV in Radio Koper-Capodistria ter Primorske novice) podeljujemo najbolj uspešnim primorskim športnikom, športnicam in ekipam.

V ženski konkurenci so se v finalni izbor uvrstile alpska smučarka Ana Bucik, jadralka Jana Germani, rokometašica Nuša Fegic, odbojkarica Mirta Velikonja Grbac, kanuistka Alja Kozorog in judoistka Andreja Leški. Med moškimi kanuist Luka Božič, košarkar Vlatko Čančar, nogometaš Adam Gnezda Čerin, odbojkarja Jani Kovačič in Jernej Terpin ter jadralec Toni Vodišek. Pa še ekipe: GEN-I Volley (ženska odbojka), Ilirska Bistrica (balinanje), Trgo ABC Izola (ženski rokomet), Jadran (moška košarka), Košana (ženski futsal, dvoranski nogomet) in Mlinotest Ajdovščina (ženski rokomet).

Zmagovalce bomo letos nagradili v protokolarni-prireditveni dvorani sv. Frančiška Asiškega na Martinčevem trgu v Kopru v četrtek, 21. decembra, ob 19.30.

Letos desetič (v pandemskem letu 2020 ni bilo nagrajevanja) smo najboljše športnike, športnice in ekipe z obeh strani nekdanje državne meje izbrali v enotnih skupnih kategorijah in na podlagi paritetnega glasovanja uredništev medijev. Kandidate smo izbirali na podlagi širšega seznama, v finalni izbor pa uvrstili le najboljše. Po pravilniku smo v vsako kategorijo uvrstili najmanj enega predstavnika z vsake strani nekdanje meje. Čisto vsi kandidati bodo letos prejeli nagrade, pokal pa bo pripadel prvouvrščenim v vseh treh kategorijah.

Slovenski tržaški in goriški športni prostor bodo letos na sklepnem nagrajevanju predstavljali jadralka Jana Germani (TPK Sirena), odbojkar Jernej Terpin (Tinet Prata Pordenone, v sezoni 2022/23 pa Vibo Valentia) in košarkarji Jadrana.

Jana Germani je v jadralnem razredu 49er FX priborila Italiji vozovnico za olimpijske igre 2024. Da bo res nastopila v Parizu, pa bosta morali biti s sotekmovalko Giorgio Bertuzzi najboljši »azzurri« v svoji klasi tudi v preostalih regatah do poletja – na evropskem in svetovnem prvenstvu ter v svetovnem pokalu. Normo za olimpijske igre je članica Tržaškega pomorskega kluba Sirena iz Barkovelj izpolnila preko srebrne medalje na evropskem prvenstvu novembra na Portugalskem. Avgusta sta bili z Bertuzzijevo 15. na svetovnem prvenstvu na Nizozemskem.

Odbojkar Jernej Terpin je v dresu moštva iz kraja Vibo Valentia v Kalabriji osvojil državni pokal A2-lige, superpokal in predvsem napredovanje v najvišjo italijansko Superligo. Prvi so bili po rednem delu in so tudi v play-offu za prestop odpravili vse tekmece. Števerjanski športnik je bil standardni napadalec. Poleti se je Vibo zaradi ekonomskih težav odpovedal prvi ligi. Terpin kariero nadaljuje spet v A2-ligi, v Prati pri Pordenonu, kjer je tudi v novi sezoni protagonist na igrišču in se bo spet boril za napredovanje. Prata je trenutno druga na lestvici.

Košarkarji Jadrana so preko podaljšane končnice C-lige dosegli po devetih letih preboj v meddeželno B ligo, četrto državno tekmovanje. Pod taktirko trenerja Deana Oberdana so cilj izpolnili z glavnino doma vzgojenih igralcev. V novi sezoni se na višji tekmovalni ravni potegujejo za ohranitev statusa B-ligaša, začetek prvenstva je bil sicer težaven. Uspeh je dopolnilo še drugo mesto Jadranovih mladincev do 19. leta v deželnem prvenstvu.

Tudi letos bosta prireditev predajala v živo radijski postaji Radio Trst A in Radio Koper.