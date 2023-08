Jutri začetek dirke po FJK, cilj zadnje etape v nedeljo v Trstu

Konec tedna bo na deželnih cestah potekala štiridnevna dirka po Furlaniji - Julijski krajini za starostno skupino U23 in kategorijo elite. Kolesarje najboljših evropskih in italijanskih razvojnih ekip (na startu bo sicer tudi moštvo iz Mehike) čakajo štiri etape, za skupnih 628 kilometrov in več kot šest tisoč metrov višinske razlike. Že 59. izvedba zelo prestižne mednarodne dirke bo prečkala kar 70 občin.

Prva etapa bo na sporedu jutri, start bo v kraju Palazzolo dello Stella, cilj pa po 161 km v San Giorgiu di Nogaro. Šlo bo za povsem ravninsko etapo, na kateri v širši krog favoritov sodi tudi openski sprinter ekipe CTF Victorious Daniel Skerl. Nekoliko bolj razgibana bo petkova druga etapa med krajema Rivoli di Osoppo in Colloredo di Monte Albano (156,3 km) s štirimi vzponi tretje kategorije. O skupnem zmagovalcu dirke bo najbrž odločala kraljevska tretja etapa, ki bo na sporedu v soboto. Start bo v Cordenonsu, cilj pa po 150,2 km v kraju Sauris di Sopra na nadmorski višini 1390 m. Najvišja točka etapa bo sicer prelaz Pura (1429 m), na katerega se bodo kolesarji povzpeli manj kot 15 km pred ciljem. Letošnja dirka po FJK se bo zaključila v nedeljo z etapo med krajem Sesto al Reghena in Trstom (160,2 km). Cilj zadnje etape bo na griču Sv. Justa.

Da je dirka po FJKzelo prestižna in ima bogato tradicijo, priča tudi seznam zmagovalcev prejšnjih izvedb. Med njimi so denimo Felice Gimondi (1963), Claudio Chiappucci (1984), Gilberto Simoni (1991 in 1993), Danilo Di Luca (1998), Matej Mugerli (2004), Diego Rosa (2012), Jan Polanc (2013) in Tadej Pogačar (2018).

Popoln spored dirke na spodnji povezavi: