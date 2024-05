Morje, znanost, kultura in okolje na tridesetih lokacijah

Morje, znanost, kultura in okolje se bodo tudi letos prepletali na festivalu MareInFVG. Od danes do 19. maja bo med Miljami in Lignanom na tridesetih lokacijah mogoče spoznati, kako se morje ob obali srečuje z vsakdanjim življenjem. Tretji festival želi priklicati pozornost prebivalcev obmorskih krajev in turistov s promocijo ozemlja, pomorskega gospodarstva in z njim povezanega podjetništva v Furlaniji - Julijski krajini.

Dogodek prireja Maritime Technology Cluster FVG s podporo Dežele FJK, uvedli so z nagrajevanjem Martina stella di mare v dvorani Luttazzi v Skladišču 26. V sodelovanju s tržaško občino sta organizacija Marevivo in tržaški Rotary Club nagradila male umetnike, otroke tržaških vrtcev, ki so med poukom ustvarili vsak svojo umetnino na temo morja. Dela bodo nato razstavljali v dvorani Xenia na tržaškem nabrežju od 24. junija dalje. Festival se bo nadaljeval v popoldanskih urah v Miljah, v muzeju Ugo Carà z vodenim ogledom razstave, posvečene miljskemu umetniku, po katerem je muzej poimenovan.

V torek med 17.30 in 19. uro bodo v centru Urban na tržaškem nabrežju priredili posvet o inovaciji v pomorstvu in o inovativnem sistemu iNEST. Posvet se lahko spremlja na tej povezavi. Med 18.30 in 20. uro pa se bodo v dvorani Luttazzi posvečali varni športni plovbi.

Sreda bo posvečena okoljskim temam v sodelovanju z WWF. Med 10. in 13. uro bo v avli 5a stavbe H2bis tržaške univerze predavanje o tehnologiji in trajnostnem razvoju. Zgodovino jadranja bodo obravnavali ob 17. uri v tržaškem Pomorskem muzeju. Ob isti uri pa bodo v prostorih tržaške pomorske kapitanije priredili posvet o človekovem vplivu na Tržaški zaliv. Program festivala je v celoti na voljo na strani www.mareinfvg.com.