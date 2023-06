Južni Tirolci osvojili 2. Pokal narodov

Drugi Pokal narodov, ki ga je danes v športnem centru Zarje v Bazovici organizirala nogometna komisija ZSŠDI, so osvojili Južni Tirolci, ki so se na Tržaškem predstavili s selekcijo iz doline Pustertal. Južnotirolski nogometaši so bili na tretji odločilni tekmi boljši od reprezentance Slovencev iz Italije. Končni izid je bil 2:0. Pred tem so z enakim izidom (2:0) premagali tudi selekcijo TeamKoroška, četudi je bilo srečanje precej izenačeno in koroški Slovenci so zadeli vratnico in prečko. Na drugi tekmi so Žile s solidno predstavo in gladkim 5:0 premagali koroške Slovence. Prvi gol je zadel Martin Juren po podaji Patrika Samba. Drugič je koroško mrežo zatresel Dennis Pitacco, ki se je med strelce vpisal še proti koncu tekme za 5:0. Medtem sta bila natančna še Sambo ter Saša Žagar. Na tretji odločilni tekmi pa so Adamičevi nogometaši igrali nekoliko bolj razbito in nepovezano, kar so izkoristili južnotirolski gostje, ki so jih dvakrat kaznovali ter tako odnesli domov 2. Pokal narodov. 1. pokal narodov so leta 2019 v Velikovcu osvojile Žile.

