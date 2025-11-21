Kako se pravilno ogreti pred tekom?

Ogrevanje je eden najpomembnejših, a pogosto spregledanih delov tekaške rutine. Veliko tekačev ga preskoči, ker menijo, da ni potrebno, a prav ogrevanje je tisto, ki pripravi telo in um na napor, zmanjša tveganje za poškodbe ter izboljša zmogljivost. Pravilno ogrevanje ne vzame veliko časa – dovolj je deset do petnajst minut, da mišice postanejo prožne, sklepi gibljivi in srčni utrip postopoma naraste.

Zakaj je ogrevanje zelo pomembno?

Ko začnemo teči, mišice potrebujejo več kisika in energije. Če jih na to ne pripravimo, so trše, pretok krvi je manjši in gibanje neučinkovito. Ogrevanje poveča prekrvavitev mišic, dvigne telesno temperaturo ter izboljša koordinacijo. Poleg fizičnih koristi ima ogrevanje tudi psihološki učinek – pomaga, da se umirimo, osredotočimo in vstopimo v »tekmo z glavo«.