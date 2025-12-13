VREME
Smučarski skoki

Po sestri Niki v Klingethalu zmagal še Domen Prevc

Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft, tretji domačin Philipp Raimond

STA |
Nemčija |
13. dec. 2025 | 17:41
    Domen Prevc (ANSA)
Domen Prevc (142,5 in 143 m, 298,5 točke) je prepričljivo zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarskih skakalcev v nemškem Klingethalu, kar mu je uspelo le štiri ure po slavju svoje sestre Nike na istem prizorišču. Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft (132,5 in 133,5 m, 273), tretji domačin Philipp Raimond (134 in 131 m, 271,9).

Prevc je kar za 25,5 točke ugnal Krafta, dosegel tretjo zaporedno zmago in dvanajsto v karieri, z njo je še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Na devetem mestu je končal Timi Zajc (125 in 131 m, 260,9), 16. je bil tretji slovenski finalist Anže Lanišek (127,5 in 128,5 m, 249,6).

Po prvi seriji sta izpadla Rok Oblak (126 m, 114,9) na 37. mestu in Lovro Kos (116,5 m, 99,4), ki je bil predzadnji, 49.

