Med viški sezone tržaško pokrajinsko prvenstvo in 43. Pokal ZSŠDI

Smučarska komisija ZSŠDI je sinoči na srečanju v dvorani Bojana Pavletiča na sedežu športne krovne organizacije na Opčinah predstavila pester spored tekmovalne sezone slovenskih smučarskih društev iz Italije. Glavno besedo je imel načelnik komisije Ennio Bogatez, ki je predvsem navedel datume tekem v organizaciji klubov pod okriljem ZSŠDI.

Na eni strani so tekme za deželna prvenstva Fisi (vključno s tržaškim pokrajinskim prvenstvom), na drugi pa promocijske tekme, v kateri je zajet tudi »obnovljeni« Primorski smučarski pokal (PSP). Poglavje zase so smučarski tečaji posameznih klubov, ki se bodo v sodelovanju z OOZUS začeli januarja, ter usposabljanje kandidatov za pristop k izpitu za pridobitev naziva učitelja smučanja.

SK Brdina prvi organizator

Kot običajno bo prvo tekmo v sezoni organiziral SK Brdina, ki bo v torek, 6. januarja, na Zoncolanu priredil veleslalom za dečke in naraščajnike. Le nekaj dni kasneje (v soboto, 10. januarja) bo na svoj račun prišlo AŠD Mladina, ki bo v okvirju 50-letnice društvenega delovanja, na smučišču Varmost II v kraju Forni di Sopra organiziralo dve veleslalomski tekmi deželnega prvenstva Fisi za mladince, člane in masterje za Pokal Savi. V soboto, 24. januarja, bo SK Devin priredil tekmo v disciplini »flipper« (mešanica veleslaloma in slaloma) za najmlajše, torej za kategoriji baby in miški/miške.

»Triestini« v režiji Mladine

Niz tekem pod okriljem zveze Fisi se bo zaključil konec februarja, ko bo kriška Mladina v Plodnu priredila tržaško pokrajinsko prvenstvo. V soboto 21. februarja, bo na progi Camosci tekmovanje v smučarskem teku (v prosti tehniki), dan kasneje pa na progi Eiben veleslalomska preizkušnja v alpskem smučanju. Na sporedu bosta dva teka, v drugem se bodo najboljši potegovali za naslove pokrajinskih prvakov in prvakinj v mladinski in članski konkurenci.

Zamejsko prvenstvo v Forniju

Osrednja tekma sezone, zamejsko smučarsko prvenstvo bo v nedeljo, 1. februarja. Organizator 43. izvedbe Pokala ZSŠDI je kriško AŠD Mladina, ki kot že omenjeno v letu 2026 praznuje okrogli jubilej, 50. obletnico uradne ustanovitve. Priljubljeno tekmovanje v veleslalomu za vse starostne skupine bo potekalo na progi Cimacuta v smučarskem središču Forni di Sopra. Drugi spust bo kot običajno odločal o zamejskih smučarskih prvakih v mladinski in članski konkurenci.

Isti dan bo na Trbižu potekalo 22. čezmejno smučarsko prvenstvo Nova Gorica/Gorica, med soorganizatorji je tudi ZSŠDI. Tekmovanje je namenjeno vsem starostnim skupinam, vključno s smučarji s posebnimi potrebami.

PSP z dvema tekmama

Na smučarsko sceno se po nekajletni odsotnosti vrača Primorski smučarski pokal. Ob jubilejni 20. izvedbi (18. čezmejni) sta predvideni dve veleslalomski tekmi. Prvo bo organiziral eden izmed klubov iz Slovenije, druga tekma pa bo 8. marca v kraju Forni di Sopra in bo posvečena nedavno preminulemu smučarskemu učitelju in dolgoletnemu članu OOZUS Aljoši Gorjanu.