Kakovost, fair-play in spoštovanje pravil igre

Fair-play, pravila igre, spoštovanje in zabava so vrline, na katere sprva stavijo organizatorji že 13. izvedbe mednarodnega mladinskega nogometnega turnirja Zarja International Cup 2025, ki se bo začel konec tedna s starostno skupino U9 in zaključil v nedeljo, 8. junija s »cvetom v gumbnici«, turnirjem U15, na katerem bodo nastopale nekatere ekipe profesionalnih klubov: Udinese, OFK Beograd, Koper, Bologna, Rijeka in Triestina ter še Zarja Breg in Cjarlins Muzane.

Kakovostne mednarodne turnirje v organizaciji športnega društva Zarje (s pomočjo ZSŠDI, Občine Trst in ZKB Trst-Gorica) so predstavili včeraj dopoldne v športnem centru Zarje, kjer se bodo v prihodnjih tednih odvijali vsi turnirji. Slednje sta predstavila odbornica Zarje Jana Ban in športni direktor Andrea Bremec, ki sta se že vnaprej zahvalila vsem (številnim) prostovoljcem, »ki bodo v prihodnjih koncih tedna prispevali svoj doprinos k uspehu turnirjev«.

Organizatorje in prostovoljce je povabil tudi predsednik bančnega zavoda ZKB Trst-Gorica Adriano Kovačič, ki je poudaril: »V Bazovici se je zbrala skupina dobrih in delovnih ljudi, prostovoljcev, ki so res fenomenalni. Kot glavni pokrovitelj tega ne spregledamo, saj je poleg športnega izjemno pomemben tudi socialni vidik dogodka.«

Kako težavna je organizacija tovrstnih dogodkov je spomnil tržaški delegat deželne nogometne zveze FIGC LND Antonio Podgornik: »Mi dobro vemo, koliko dela je v ozadju. Zarja je že večkrat dokazala, da je zelo dober organizator takih dogodkov in tako bo tudi letos,« je poudaril Podgornik.

Predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji IvanPeterlin je podčrtal pomen »mednarodnosti turnirja«. »Otroci bodo tako spoznali druge realnosti in spoznali nove prijatelje. Mednarodnost ima svoje tudi velik vzgojni pomen in dokazuje veliko odprtost naše skupnosti do drugih narodov.«