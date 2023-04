Kilogrami in centimetri še kopnijo

Motivacija in zadovoljstvo štirih »fitovcev« je po drugem mesecu še na višku. Roberta Chirani, Srečko Gruden, Giulio Taucer in Gabriela Pieri so nad svojim napredkom nadvse navdušeni, četudi se je intenzivnost na treningih v drugem mesecu akcije Postani fit tudi ti že povišala.

Rezultati in težava

Z napredkom je zadovoljna tudi vodja akcije Gina Lazarević: »Vsi dosegajo rezultate, skratka skopneli so kilogrami in centimetri. Mogoče imamo nekaj težav z Giuliom (Taucerjem, op.a.), ker je nekoliko trmast. Med treningi se pritožuje, zaustavlja vadbo, ostali pa so precej pridni.«

Prepovedane sladkarije

Včeraj so fitovci izvedeli, kakšen bo režim med velikonočnimi počitnicami. »Če se bo kdo pregrešil, mora biti to v minimalnih količinah,« poudarja vodja akcije. »Še naprej pa je uživanje sladkarij prepovedano. Zagotovo bodo v teh dneh pojedli nekaj več, spili morda kozarec vina več, a izogibati se morajo še naprej sladkemu,« je strnila napotke.

Letošnja dieta ni zelo restriktivna. »Vsi štirje uživajo uravnoteženo prehrano. Paziti morajo, da ne uživajo preveč sladke ali mastne prehrane in da ne spijejo preveč alkohola. Pri drugih jedeh so omejene samo količine. Tu ne gre za grame, vsakemu sem praktično pokazala, kolikšen naj bi bil obrok.«

Daljše poročilo (pa tudi meritve po drugem mesecu) si lahko preberete v današnji (petkovi) izdaji Primorskega dnevnika