Kljub težavam se je iz Argentine vrnil z dobrim rezultatom

Jadralec TPK Sirena Luca Centazzo se je pred nekaj dnevi vrnil iz Argentine, kjer je nastopil na mladinskem svetovnem prvenstvu v olimpijskem razredu Ilca 6. V kraju Mar del Plata, najbolj znanem argentinskem morskem letovišču, je še ne 18-letni Tržačan osvojil 31. mesto v zlati skupini. Po šestih kvalifikacijskih plovih je bil sicer 23. med 99 nastopajočimi. Izkazal se je predvsem v petem in šestem plovu, v katerih si je prijadral drugo in tretje mesto v svoji skupini.

Centazzo je na koncu vendarle dosegel zelo solidno uvrstitev, čeprav se v težkih vetrovnih razmerah ni znašel najbolje. Tudi lažja poškodba kolena, ki jo je staknil med jadranjem, ga je precej ovirala v odločilnih regatah. »Po prvih treh dneh, v katerih je na regatnem polju pihal nekoliko šibkejši veter, sem se držal prve dvajseterice. Četrti dan pa so se razmere spremenile. Veter je pihal s hitrostjo od 15 do 30 vozlov, višina valov je narasla na dva metra. To so pogoji, ki mi zaradi premajhne telesne teže ne ustrezajo. Ob vsem tem sem si v prvem finalnem plovu tudi poškodoval koleno, tako da sem na koncu izgubil nekaj mest,« je o svojem nastopu na SP povedal dijak 4. razreda znanstvene smeri liceja France Prešeren.