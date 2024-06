O prvem slovenskem nastopu na nogometnem Euru 2024 ter o obetih za naslednje tekme smo se pogovorili s trenerjem NK Kras Repen Radenkom Kneževičem.

Kako bi ocenili nedeljsko tekmo Slovenije proti Danski?

Če potegnemo črto, lahko krstni nastop Slovencev ocenim za zelo dobrega. Osvojili so zelo pomembno točko. V prvem polčasu so nekoliko podlegli evforiji prve tekme na Euru. Videlo se je, da so igrali nekoliko v krču. Med polčasoma je v slačilnici prišlo do reakcije, tako da so Kekovi varovanci v drugem delu tekme zaigrali tako kot v kvalifikacijah. Bili so bolj agresivni, več so si upali in ustvarili kar nekaj lepih priložnosti za zadetek. Bili so bližje zmagi kot Danci, ki so bili v kvalifikacijski skupini boljši od Slovenije. Če silovitega Šeškov strel ne bi ustavila vratnica, bi Slovenija verjetno osvojila vse tri točke, kar bi bilo naravnost fantastično.

Kaj je Sloveniji zmanjkalo za zmago in katere rezerve še ima pred naslednjima tekmama proti Srbiji in Angliji?

Mislim, da je Sloveniji zmanjkalo le nekaj zbranosti v obrambi, zlasti v prvem polčasu. Selektor Kek pa je opravil zelo dobre menjave. Igralci, ki so prišli na igrišče s klopi, so bili dodana vrednost za slovensko igro. Škoda le, da v igro ni vstopil še Iličič. Trenutno lahko Slovenija računa na dolgo klop in enakovredne zamenjave. In to se je na prvi tekmi pozna pri številu priigranih priložnosti za zadetek v drugem polčasu.

Ima Slovenija realne možnosti za preboj v izločilne boje?

Možnosti so, sploh po prvi osvojeni točki. Ključna bo najbrž že naslednja tekma proti Srbiji. Če bodo Slovenci igrali tako, kot znajo, lahko pridejo do zmage in si priigrajo dobre možnosti celo za osvojitev drugega mesta v skupini. Slovenija se ob dobri igri lahko enakovredno kosa tudi z Anglijo. Kakorkoli se bo razpletlo, je slovenska reprezentanca že z uvrstitvijo na EP dosegla svoj cilj, vse kar bo več, bo vrhunsko.

Kdo so po vašem mnenju glavni favoriti za evropski naslov?

Na prvo mesto bi postavil Francoze, s prepričljivima zmagama pa so EP začeli tudi Španci in Nemci. V širši krog favoritov bi postavil še Belgijo in Anglijo, možna pa so tudi presenečenja, Med temi bi lahko bili Italijani, ki so resda trepetali do konca za zmago proti Albaniji, a nikoli jih ne gre podcenjevati. Italija ima bogate izkušnje in na velikih tekmovanjih vedno stopnjuje formo. Težko bo igrala slabše kot v soboto, bolj verjetno je, da se bo v nadaljevanju učinkovitost njene igre dvignila, čeprav po tradiciji ne bo prikazala atraktivne igre.