Kmalu prve odločitve

V deželnih nogometnih amaterskih prvenstvih je šlo mimo dve tretjini sezone. V prihodnjih tednih oziroma v prihodnjih dveh mesecih bo na vrsti najlepši del, ko se bodo moštva borila za napredovanje, play-off, play-out ali pa za obstanek. Marsikdo bo za svojo usodo izvedel kmalu (Mladost, Primorje 1924 in Primorec 1966), drugi pa bodo v igri do zadnjega kroga.

V elitni ligi je do konca rednega dela še enajst tekem. Zadnji krog bo na sporedu 12. maja. Prvenstvo elitne lige bo mirovalo v nedeljo, 17. marca, in na velikonočno nedeljo, 31. marca. Medtedenski krog pa bo na sporedu, na praznični dan, 25. aprila. Prvi na lestvici bo neposredno napredoval v D-ligo (favorit je Brian Lignano). Drugi na lestvici bo igral državni play-off (Pro Gorizia ali Sanvitese, v igri sta še Tolmezzo in Tamai).

Za ekipi slovenskih društev pa letos pride v poštev play-out. Tako Juventina kot Sistiana Sesljan zasedata mesta v spodnjem delu lestvice. Juventina je v igri za obstanek brez igranja končnice za obstanek, Sistiana Sesljan pa celo tvega, da izpade brez igranja play-outa, saj do zadnjega kroga znaša zaostanek od 14. na lestvici več kot sedem točk (točno 10). »Delfini« morajo v prihodnjih enajstih krogih zmanjšati zaostanek, če želijo igrati dodatno tekmo za obstanek. Juventina pa bo morala za miren obstanek zbrati še vsaj 17/18 točk.

V promocijski ligi je na sporedu še deset tekem. Tudi promocijska liga bo mirovala v nedeljo, 24. marca, in v nedeljo, 31. marca. 25. aprila pa bo na sporedu medtedenski krog.

Kras Repen se bori za napredovanje v višjo ligo. Rdeče-beli so kljub nedeljskemu porazu v Tržiču še vedno v igri za prvo mesto. Lavarian Mortean bržkone malce popušča, tako da je glavni tekmec prav tržiški UFM, ki ima prednost treh točk.

Za napredovanje obstaja tudi plan B, ki pa je veliko bolj zahteven, saj je treba v tem primeru upoštevati tudi na izpade deželnih ekip iz D-lige. Na dobri poti, da se vrne v elitno ligo je Cjarlins Muzane, ki je z 19 točkami 16. na lestvici (vseh ekip je 18). Chions pa je z 32 točkami že v bolj mirnem položaju. Play-off v promocijski ligi deluje tako: na prvi tekmi se bosta pomerili druga in tretja na lestvici v obeh skupinah, A in B. Prve tekme ne bo, če bo razlika med drugo in tretjeuvrščeno 7 ali več točk. Sledila bo finale med zmagovalcema iz skupine A in B. V primeru nobenega izpada iz D-lige bi v višjo ligo napredovali obe finalistki. V primeru enega izpada, kar bi se lahko zgodilo, pa bi v elitni ligo napredovala le ena ekipa. V primeru dveh izpadov, pa bi bil play-off brezzvezen. Še ena možnost je, če v D-ligo napreduje drugouvrščena ekipa po državnem play-offu, a to se zgodi zelo poredkoma (zadnji je bil prav Kras Repen v sezoni 2013/14, to se pravi pred desetimi leti).

Kaj pa v 1. in 2. amaterski ligi?

