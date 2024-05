Kolesarski cesar Pogačar okronan pred Kolosejem

Slovenski kolesarki as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je po 21 etapah kot novi kolesarski cesar z najvišje stopničke zmagovalnega odra včeraj poziral pred Kolosejem v Rimu. Zadnjo, 21. etapo v Rimu je varno končal ob svojih moštvenih kolegih ter slavil s skoraj desetimi minutami naskoka pred tekmeci.

Na vrhu zmagovalnega odra blizu Koloseja je tako nasledil rojaka Primoža Rogliča, ki je lani na Svetih Višarjah po sijajni predstavi v kronometru predzadnje etape rožnato majico nosil le zadnji dan v Rimu.

Pogačar, znova v celoti odet v rožnato, je na začetku etape poziral z ekipo in ostalimi dobitniki majic ter nazdravljal veliki zmagi v skupnem seštevku. Njegova ekipa je za včerajšnji dan od svojega opremljevalca dobila z rožnatimi dodatki zaznamovana oblačila in dodatno ovekovečila sijajne predstave svojega prvega zvezdnika. Petindvajsetletnik iz Klanca pri Komendi (tam so med drugim tablo za vstop v mesto obarvali v rožnato barvo) je dobil kar šest etap, števec zmag pa z včerajšnjo skupno zmago prestavil na 77. Zgolj letos je bil najboljši že 14-krat v vsega slabih treh mesecih.

Pogačar je na oder za zmagovalce pred Kolosejem prišel odet v slovensko zastavo in tisto njegove ekipe iz Združenih arabskih emiratov ter pred zgodovinsko kuliso rimskih časov poslušal slovensko himno.

Dvajsetič je drevi prvi kolesar svetovne lestvice oblekel rožnato majico. Prvič jo je prejel po zmagi v drugi etapi. Če bi jo po prvi, bi postal šele tretji kolesar, ki bi jo po Italijanu Gianniju Bugnu in Belgijcu Eddyju Merckxu nosil vsak dan tritedenske preizkušnje.

Je pa Pogačar postal sploh prvi kolesar v zgodovini, ki je v svojih prvih šestih nastopih na tritedenskih dirkah vselej končal na odru za zmagovalce. Ob debiju v Španiji je bil leta 2019 tretji, nato je dvakrat dobil Tour v letih 2020 in 2021 ter ga nato 2022 in 2023 končal na drugem mestu.

Pogačarju je na družbenih omrežjih med drugimi čestitala predsednica države Nataša Pirc Musar in ob tem pripisala »mojstrovina«. Poklonili sta se mu tudi Vlada Republike Slovenije ter krovna športna zveza Olimpijski komite Slovenije s fotografijama v rožnatem in slovenskem dresu ter še številni drugi.