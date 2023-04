Kontovel kot valjar

Kontovel – Fagagna 80:53 (19:13, 41:22, 60:39)

Kontovel: N. Daneu 2 (-, 1:4, 0:2), Cicogna 8 (-, 4:7, 0:2), Pro 6 (-, 3:4, -), Mattiassich 9 (-, 3:7, 1:1), S. Regent 10 (1:7, 3:8, 1:2), Persi 14 (2:2, 3:7, 2:2), Doljak 0 (-, -, -), Starc 0 (-, 0:3, 0:1), G. Regent 2 (-, 1:4, -), Raseni 0 (-, 0:1, -), A. Daneu 19 (2:3, 4:10, 3:6), Scocchi 10 (-, 2:8, 2:5). Trener: Peric.

V prvi tekmi končnice košarkarske D-lige je Kontovel z 80:53 suvereno premagal Fagagno in naredil lep korak do končnega prvega mesta. V drugem polfinalnem paru (finala sicer ne bo) je tržaški San Vito v gosteh ugnal Azzano s 83:72.

Kontovelovi košarkarji pred polnimi tribunami telovadnice na Rouni pri Briščikih povsem nadigrali nasprotnike. Z agresivno obrambo so onesposobili napad Fagagne, ki je v prvem polčasu dosegla le 22 točk. Visoko prednost so domačini v drugem polčasu brez težav upravljali in na koncu slavili s kar 27 točkami naskoka.

V taboru Kontovela sta se v napadu izkazala predvsem Aleksander Daneu (19 točk in 10 skokov) in Nikolaj Persi (14 točk), čisto vsi pa so prispevali svoj delež k zmagi. Povratna tekma bo v sredo ob 21. uri v Fagagni.