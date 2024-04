Več kot sto ljudi na skupščini o rušenju nekdanje gostilne Pavan

Več kot sto oseb se je v petek zvečer udeležilo ljudske skupščine v župnijski dvorani pri Sv. Jakobu, ki jo jo je na ponedeljkovi seji sklical rajonski svet. Tema srečanja je bilo nedavno rušenje nekdanje gostilne Pavan v Ul. Frausin in namera mestnih oblasti, da na tistem kraju zgradijo telovadnico. Predstavniki rajonskega sveta so na skupščino povabili tudi župana Roberta Dipiazzo, pristojno za javne naložbe Eliso Lodi in pristojnega za prostorsko načrtovanje Micheleja Babudra, a se vabilu nihče ni odzval.

Obžalovanje nad odsotnostjo župana in odbornikov je uvodoma izrazila predsednica rajonskega sveta za Sv. Jakob in Staro mitnico Michela Novel (Zdaj Trst), ki pa je bila vesela množične udeležbe krajanov. Med temi so bili člani Odbora Skupaj za Sv. Jakob, starši slovenskega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Ul. Frausin, učiteljice osnovne šole Duca d’Aosta, videti pa je bilo tudi nekatere levosredinske opozicijske mestne svetnike in predstavnike sindikata CGIL. Vsem je bilo skupno, da so prišli izrazit solidarnost z aktivisti, ki že več mesecev bijejo bitko za rešitev zelenih površin na dvorišču nekdanjega Pavana.

Kritična do urbanističnih odločitev Občine Trst je bila vodja svetniške skupine gibanja Zdaj Trst v šentjakobskem rajonskem svetu Barbara Chirelli, ki je kot poklicna arhitektka okarala odločevalce, da se projektov ni dobro lotevati na način, kot to počnejo oni. V nadaljevanju so besedo prevzeli krajani, ki se počutijo opeharjene. Nekateri so svoje nasprotovanje županovim načrtom izrekli v mikrofone, drugi so na velik plakat lepili majhne listke s konkretnimi predlogi.

In kaj je izšlo iz skupščine? Na njej so se vsi prisotni zavezali, da se bodo še naprej, miroljubno, borili za zelene površine.