Kontovel se vodilnemu Dinamu dobro upiral

Kontovel – Dinamo Gorizia 58:66 (16:18, 24:38, 38:53)

Kontovel: Terčon 2 (2:2, -, 0:1) , N. Daneu 11 (-, 4:6, 1:6), Škerl 5 (-, 1:6, 1:2), Pro 4 (0:2, 2:6, 0:1), Mattiassich 13 (-, 2:4, 3:5), S. Regent 2 (2:4, -, -), Persi 11 (1:2, 2:9, 2:3), G. Regent 2 (-, 1:3, 0:1), Scocchi 8 (-, 1:3, 2:7), A. Daneu in Kralj nv. Trener: Peric.

V sinočnji tekmi 18. kroga C-lige sta se na Opčinah pomerila Kontovel in vodilni Dinamo. Zmage so se po pričakovanju veselili košarkarji iz Gorice, ki pa so se morali potruditi do konca tekme, da so strli odpor domačinov. Končni izid je bil 58:66.

Kontovel je kljub odsotnosti Aleksandra Daneua, ki je zaradi še ne povsem sanirane poškodbe gležnja presedel celo tekmo na klopi, tekmo začel zelo prepričljivo. Na krilih izkušenih Škerla, Mattiassicha in Scocchija so domači košarkarji povedli s 13:7, gostje pa so prvič prešli v vodstvo šele tik pred koncem prve četrtine. Tudi začetek druge četrtine je bil povsem izenačen, nato pa je Dinamo izkoristil nekaj nerodno izgubljenih žog nasprotnikov in prvič pobegnil na 20:29. Goričani so na glavni odmor odšli s prednostjo 14 točk (24:38).

Zelo podoben je bil tudi potek tretje četrtine, sredi katere si je Dinamo priigral najvišjo prednost na tekmi (32:53). AKontovelovi košarkarji se niso predali in po zaslugi razigranega Persija z delnim izidom 6:0 spet nekoliko omejili zaostanek. Varovanci trenerja Perica so z borbeno in učinkovito igro nadaljevali tudi v zadnji četrtini in se z delnim izidom 7:1 takoj približali na 9 točk razlike (45:54). Kljub temu da je Dinamo tekmo končal s svojimi najboljšimi posamezniki na igrišču, se razlika do konca tekme ni več bistveno spremenila in je na koncu znašala le 8 točk (58:66).