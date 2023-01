Kontovel zmagal po podaljšku in skočil na vrh razpredelnice

Monfalcone – Kontovel 68:77 (20:21, 31:31, 45:49, 62:62)

Kontovel: A. Daneu 23 (4:8, 8:11, 1:2), Cicogna 5 (-, 1:5, 1:7), Pro 2 (-, 1:1, -), Mattiassich 21 (0:3, 6:10, 3:3), S. Regent 0 (-, 0:6, 0:1), Persi 12 (5:7, 2:2, 1:2), Starc 6 (1:3, 1:2, 1:2), G. Regent 4 (0:1, 2:3, -), Scocchi 4 (1:4, -, 1:4), Raseni, Škerl in Doljak nv. Trener: Francesco Peric.

Kontovel je z zmago proti Monfalconeju prevzel vodstvo v vzhodni skupini D-lige. Košarkarji trenerja Francesca Perica so se do uspeha dokopali popodaljšku, dosegli pa so pravzaprav dvojno zmago saj so v medsebojnih obračunih proti Tržičanom spreobrnili koš razliko v svojo korist. Oktobra so na domačem igrišču izgubili s 7 točkami razlike, končni izid tekme v Tržiču pa je bil 68:77 v korist Kontovela.

Dvoboj med najboljšima ekipama vzhodne skupine D-lige je predvsem v prvem polčasu povsem izenačen. Ekipi sta se ves čas izmenjavali v vodstvu, na glavni odmor pa odšli z izidom 31:31. V drugem polčasu so bili gostje za odtenek boljši in sredi zadnje četrtine povedli tudi za 10 točk. V končnici pa so zaradi prevelike živčnosti in slabega izvajanja prostih metov (11:25) zapravili vso prednost. V zadnji akciji je Monfalcone pri zaostanku treh točk s košem in dodatnim prostim metom uspel izenačiti in izsiliti podaljšek.

V dodatnih petih minutah igre pa so košarkarji, med katerimi tokrat ni bilo Nika Daneua, Tadjan Škerl pa je zaradi poškodbe celo tekmo presedel na klopi, spet zaigrali tako kot znajo in prišli do desete zaporedne zmage v sezoni. Med posamezniki sta tokrat z dvojnim dvojčkom izstopala Aleksander Daneu (23 točk in kar 19 skokov) in Patrik Mattiassich (21 in 12), v ključnih trenutkih pa je ekipo učinkovito vodil Nikolaj Persi (12 točk), ki je zadel tudi nekaj zelo pomembnih košev.

Dom – Santos 60:73 (17:23, 31:47, 40:57)

Dom: Cossaro 14 (6:9, 4:9, 0:3), Abrami 3 (0:2, 0:2, 1:3), Lazić 5 (3:6, 1:4, -), G. Zavadlav 12 (1:3, 4:9, 1:3), Devetta 11 (1:1, 5:6, -), Cej 1 (1:2, 0:1, -), Pahor 0 (-, 0:1, -), Ballandini 9 (1:3, 2:7, 1:4), Salvi 6 (1:2, 1:3, 1:2), Miklus, Demartin in Menis nv. Trener: Dražen Grbac.

Košarkarji Doma so s povsem zasluženim porazom začeli povratni del D-lige. Na domačem igrišču so proti tržaškemu Santosu klonili s 60:73. Poraz bi bil lahko še hujši, če varovanci trenerja Dražena Grbca v zadnji četrtini ne bi uspeli nekoliko zmanjšati zaostanek.

Dom je držal stik s Santosom le v prvi četrtini (17:23), čeprav je goriška obramba nasprotnikom prepustila preveč lahkih košev. V nadaljevanju pa se je razlika med ekipami znatno povečala. Tržaški košarkarji so od druge četrtine ves čas vodili z vsaj 15 točkami naskoka. V napadu so ujeli kar 15 skokov v napadu, na drugi strani pa so bili domačini povsem razglašeni. (14:28 prosti meti). Domačini so le v yadnjih desetih minutah nekoliko omilili poraz, za kar je bil najbolj zaslužen mladi Peter Devetta (11 točk).