Košarkarska sobota: Kontovel proti San Danieleju klonil šele po podaljšku

C-LIGA

San Daniele – Kontovel 69:63 (13:20, 18:32, 38:46, 57:57)

Kontovel: Terčon 5 (0:2, 1:2, 1:2), N. Daneu 12 (3:4, 3:5, 1:4), Pro 9 (1:2, 4:6, 0:1), Persi 9 (1:4, 4:8, 0:2), Starc 0 (-, -, 0:1), G. Regent 6 (-, 3:8, 0:1), A. Daneu 10 (-, 2:4, 2:6), Scocchi 12 (0:1, 3:5, 2:7), Škerl, Mattiassich in Kralj nv. Trener: Peric.

Kontovelovi košarkarji so v tretjem krogu C-lige utrpeli prvi poraz v letošnji sezoni. V gosteh so šele po podaljšku klonili proti San Danieleju. Končni izid zelo napetega dvoboja je bil 69:63 v korist domače peterke. Varovanci trenerja Francesca Perica so tekmo dobro začeli in si že po prvi četrtini priigrali 7 točk naskoka (20:13), na glavni odmor odšli pri vodstvu z 32:18. V začetku drugega polčasa so se košarkarji San Danieleja približali na sami dve točki zaostanka, gostje pa so pravočasno odreagirali in v zadnjo četrtino vstopili s prednostjo 8 točk (46:38).

V zadnji četrtini je San Daniele z učinkovito obrambo omejil Kontovelov napad, na drugi strani pa z nekaj težkimi trojkami v končnici ujeli priključek in izsilil podaljšek. Scocchi in soigralci so podaljšek dobro začeli in pobegnili na + 5, a se je nato v njihovem napadu spet nekaj zalomilo. Na krilih Vendramellija je San Daniele izkoristil težave Kontovelovih košarkarjev in si po izenačenju spet priigrali nekaj točk prednosti, ki je ni več izpustil iz rok.

DEŽELNA DIVIZIJA 1 (petkovi tekmi)

Bor Radenska – Pallacanestro Trieste 93:51 (34:15, 50:32, 74:42)

Bor: Savoia 4 (2:2, 1:1, -), Brancati 5 (3:4, 1:2, 0:1), Gallocchio 7 (3:4, 2:4, -), Možina 3 (1:2, 1:3, -), Comar 17 (-, 4:8, 3:3), Pizziga 11 (7:7, 2:4, -), Sosič 13 (8:8, 1:4, 1:1), D. Zettin 8 (2:2, 3:9, -), Strle 10 (8:8, 1:5, 0:1), Venturini 8 (1:2, 2:5, 1:3), Finatti 7 (-, 2:4, 1:4). Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so v petek po pričakovanju vpisali drugo zaporedno zmago v deželni diviziji 1. V domači dvorani na Stadionu 1. maja so z gladkim 93:51 nadigrali rosno mlado ekipo kluba Pallacanestro Trisete. Le v uvodnih petih minutah je bila tekma nekoliko bolj izenačena, natopa sta prišla na dan večja izkušnost in telesna premoč Krčalićevih varovancev. Prednost domače peterke je v nadaljevanju tekme le še naraščala, tako da so se na igrišču zvrstili vsi Borovi košarkarji. Vsi so se tudi vpisali med strelce, vključno z najmlajšim v ekipi Francescom Savoio, ki je dosegel svoje prve točke v članski konkurenci. Proti šibkemu nasprotniku so bili Comar (17 točk) in soigralci zelo natančni pri metu: 35:39 prosti meti, 20:47 za dve točki in 6:13 za tri.

Basket Time Udine – Dom 77:82 (20:12, 48:30, 63:50)

Dom: Abrami 19, Demartin 0, G. Zavadlav 0, Devetta 4, Devetak 11, Blazica 4, D’Amelio 18, Ballandini 22, Salvi 4, Miklus in Menis nv. Trener: Graziani.

Proti močni videmski ekipi Basket Time so košarkarji goriškega Doma dosegli nenadejano zmago. Končni izid petkovega dvoboja v Vidmu je bil 82:77 v korist Grazianjievih varovancev, ki pa so na začetku tretje četrtine zaostajali za celih 24 točk. Sledil je pravi preobrat. Mladi D'Amelio (na koncu18 točk) je s štirimi zaporednimi ukradenimi žogami vlil soigralcem novega elana. Domovi košarkarji so obenem strnili obrambne vrste in v napadu z natančnimi meti začeli polniti koš Videmčanov. V zadnji četrtini je Dom ujel priključek, na koncu pa še prehitel domačo peterko za prvo zmago v letošnji sezoni. Poleg že omenjenega D'Amelia so med posamezniki izstopali še Ballandini (22 točk), kapetan Abrami (19) in Devetak (11).