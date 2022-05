»Kozarec je vseeno tri četrt poln«

Števerjanskega odbojkarja Jerneja Terpina smo poklicali po porazu polfinalne tekme A2-lige.

Kako si razlagate tak začetek tretje polfinalne tekme: Reggio Emilia je povedla kar z 0:2? Sta prevladali nervoza in prevelika želja po rezultatu?

Morda je prevladalo nekaj nervoze, zelo verjetno pa smo z mislimi ostali še pri nedeljskem porazu v Reggio Emilii. V nadaljevanju smo dali res vse od sebe in v petem nizu podobno kot lani izgubili na razliko. Imeli smo kar nekaj zaključnih žog, ena bi lahko povsem spremenila potek srečanja, a šlo je pač tako. Nam je sreča obrnila hrbet, nasprotnikom pa se je zasmejala.

Je bila ekipa dovolj enotna v teh težkih trenutkih?

Ne, zmanjkala je enotnost ekipe. Že med sezono smo v težkih trenutkih nastopali bolj kot posamezniki, ne pa kot ekipa.<

Kaj ostaja o tej sezoni?

Predvsem grenak priokus. Gledam pa že naprej: mislim, da se je v Bergamu zaključil cikel, v katerem sem tudi sam prispeval k dobrim rezultatom. Osvojili smo dva superpokala, dva pokala, dvakrat smo zaključili redni del na prvem mestu, dvakrat sem bil oklican za najboljšega igralca pokalnih tekmovanj. Zame je kozarec tri četrt poln.

Zaključila se je pa zame tudi ena najtežjih sezon, saj sem se moral v njej potrditi, dokazati, da lani nisem bil le muha enodnevnica. Tudi s strani kluba in medijev je bilo več pritiska, saj so vsi pričakovali, da bomo dosegli cilj, napredovanje. Ves čas me je tudi mučilo vnetje tetiv na obeh kolenih, tako da je bilo res naporno.