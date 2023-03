Krasu točka ni v pomoč

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Tamai 2:2 (1:1)

Strelci: 15. Zorzetto (T), 20. D. Colja; 67. Zorzetto (T), 93. Loggia

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Francioli, Almberger, Madotto (Loggia), Pelengić, Zlatič, L. Crosato, Disnan, Dussi (Schiavon), Gotter, D. Colja. Trener: Godeas.

Sistiana Sesljan se je delno oddolžil Tamaiu za visoki poraz, ki ga je utrpel v prvem delu sezone (6:0). Rumeno-modri so bili vseskozi enakovredni gostom, ki so drugi na lestvici in ciljajo na napredovanje v višjo ligo. A naskakovanje prvega mesta ne bo lahko, saj je prvouvrščeni Chions premagal Tricesimo z 2:0 in je še povišal prednost. Tamai je v Vižovljah povedel, a le nekaj minut kasneje je David Colja zadel za 1:1. V drugem polčasu se je slika ponovila. Gostje so vodili in tokrat so »delfini« ujeli točko šele z golom Loggie v sodnikovem dodatku. »Danes smo igrali res dobro in s fanti sem zelo zadovoljen. Želim si, da bi še stopnjevali formo,« je po tekmi dejal trener Sesljana Denisn Godeas.

Forum Julii – Kras Repen 2:2 (2:1)

Strelci: 10. Paliaga, 36. Diallo (FJ), 43. Andassio (FJ), 90. Dukić

Kras Repen: Zitani, Simeoni, Degrassi (od 75. Isler), Raugna, Dukić, Rajčević, Pitacco (od 55. Racanelli), Dekovic, Paliaga, Sancin (od 60. Potenza), Autiero. Trener: Kneževič.

Kras Repen bi moral v Galjanu pri Čedadu osvojiti vse tri točke, a domov je odnesel le eno. Tekma se je za varovance trenerja Kneževiča začela dokaj obetavno , saj so že v 10. minuti povedli iz enajstmetrovke, ki jo je uspešno izvedel Paliaga. Nakar so prejeli dva zadetka, ob izteku srečanja pa je Dukić stanje izenačil. Kras bo že v sredo igral doma zaostalom tekmo s San Luigijem (ob 20. uri).

Fiume Bannia – Juventina 1:1 (0:0)

Strelca: 53. Hoti, 63. Dassie (FB)

Juventina: Gregoris, Furlani (Papagna), Celcer, Černe (Cuca), De Cecco, Russian, Garić (Colonna), Piscopo, Martinović (Selva), Hoti, Goz. Trener: Bernardo.

Juventina je v Fiume Venetu osvojila točko, ki pa ji je le delno v pomoč, saj sta »tam spodaj« zmagala tako Sanvitese kot Codroipo. Spodnji del razpredelnice je zelo vroč. Ekipa iz Štandreža je sicer povedla na začetku drugega polčasa s Hotijem, ki je v prvem polčasu zadel tudi vratnico. Domača ekipa je kmalu uspela izenačiti. Do konca tekme sta obe enajsterici imeli priložnosti za gol, a mreži obeh vrat se nista več zatresli.

PROMOCIJSKA LIGA

Sangiorgina – Primorec 0:1 (0:0)

Strelec: 57. Zacchigna

Primorec: Furlan, Kuniqi, Ferro, Ciliberti, Curzolo, Zacchigna, Coppola (Ačić), Lombisani (Zaro, Giovannini), Pisani (Hoti), Lo Perfido, Ferluga. Trener: Campo.

Primorec je tudi iz San Giorgia di Nogaro odnesel domov vse tri točke in zaseda še naprej visoka mesta na lestvici. Nogometaši trenerja Micheleja Campa so igrali prepričljivo in so zmagoviti gol zadeli v drugem polčasu z Zacchigno, ki je lepo izkoristil podajo s kota.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – ISM Gradisca 2:0 (1:0)

Strelca: 11. Cuzzolin; 80. Scocchi

Mladost: Gon, Peric, Di Bert (Lavrenčič), Pelos, Ocretti, Petonio (Zin), Milan, L. Veneziano (Negrin), Cuzzolin (Mancino), Scocchi, Di Giorgio. Trener: R. Veneziano.

Nogometaši Mladosti so dosegli načrtovano zmago proti predzadnjemu na lestvici, ekipi ISM Gradisca in tako dosegli tri pomembne točke v boju za miren obstanek v ligi. Gostitelji bi lahko slavili zmago z večjim številom zadetkov, imeli so namreč kar nekaj priložnosti za gol, saj so stalno napadali.

Zarja – Romana 1:4 (0:2)

Strelec: 50. Racman

Zarja: Bagatin, Čufar, Škabar, Stocca Kralj, N. Kalc (Matassi), Gavrič (Miniussi), Racman, Casciano, Rizzotto, Gosdan, Kočič. Trener: Lakoseljak.

Zarja je spet igrala slabo in zasluženo izgubila proti tržiški Romani. Gostje so že po prvem polčasu vodili z 2:0. Že v uvodnem delu srečanje je moral zaradi poškodbe z igrišča domači branilec Nik Kalc. Zarja je edino reakcijo sprožila na začetku drugega polčasa, ko so rdeči uspeli zmanjšati zaostanek z Racmanom. Domačini so nato imeli priložnost, da bi izenačili. V zadnjem delu tekme pa so popustili in gostje so izkoristili dve napaki domače obrambe in še dvakrat zadeli v polno.

Roianese – Sovodnje 2:0 (0:0)

Sovodnje: Zanier, Falcone, Tomsič (Boškin),Čavdek, Petejan, Umek, A. Juren (Peressini), Simčič, Marassi, Predan, Komjanc. Trener: Trangoni.

Bolj kot o samem srečanju moramo tokrat poročati o skrajno sramotnem obnašanju do sovodenjskih igralcev z žalostno protislovensko psovko. Vzdušje na igrišču in na tribunah je bilo milorečeno klavrno. Gostje so nastopili v zelo okrnjeni postavi, kar brez sedem standardnih igralcev. O sami tekmi naj omenimo, da so gostitelji dosegli prvi zadetek iz zelo dvomljive enajstmetrovke.

2. AMATERSKA LIGA

Breg – Opicina 2:0 (0:0)

Strelca: 78. Udovicich, 90. Delvecchio

Breg: Blasevich, Andreasi, S. Spinelli, Frangini, Čermelj, Delvecchio, Capraro (Marchio), Udovicich, Sabadin, S. Nigris, Abatangelo. Trener: Bertucci.

V derbiju kroga med drugouvrščenim Bregom in tretjeuvrščeno Opicina so zasluženo zmagali gostitelji. Tekma je bila v glavnem izenačena, odločila pa se je v zadnjjih minutah, ko sta v posamičnih akcijah zadela v polno Udovicich in Delvecchio. V prihodnjem krogu bo Breg igal v soboto proti Turriacu.

Poggio – Primorje 1:2 (0:2)

Strelca: 15. Canziani, 30. Poccecco

Primorje: Pahor, Paoletti, Muccio Crasso, Zudettich, Di Gregorio, Bossi, Giampiccolo, Poccecco, Saule (Canziani), Grego (Cipriani), Konstantin. Trener: Graziano.

Rdeč karton: 92. Poccecco

Primorje je zadnjič v skupini F 2. amatrske lige zmagalo lanskega 23. oktobra. Rumeno-rdeči so premagali prav Poggio z 2:0. Tokrat so zmago slavili v Zdravščini, a zadnje minute so bile zelo vroče. Gostje so po prvem polčasu vodili z 2:0. Nato so domačini proti koncu tekme zmanjšali zaostanek in v 87. minuti so imeli na razpolago najstrožjo kazen, ki so jo zgrešili (nasprotnikov nogometaš je streljal mimo vratnice).

Vesna – Aris San Polo 1:1 (1:1)

Strelec: 22. J. Košuta

Vesna: T. Košuta, Colja Renar (K. Vidali), Pertot (Giudice), Vidoni (Cociani), Sosič, Ndiaye, J. Košuta, M. Vidali (Likar), Montebugnoli, Antonič. Trener: Daris.

Vesna je tokrat igrala slabo in se je morala na domačem igrišču zadovoljiti s točko proti zadnjeuvrščeni ekipi Aris San Polo. Treba pa je priznati, da so se gostje požrtvovalno borili skozi vso tekmo in si neodločen izid tudi zaslužili. Kriško moštvo bo zaposleno že v sredo, ko bo ob 20.30 igralo v Miljah zaostalo tekmo proti prvouvrščeni Muggii.