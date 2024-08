Kubanski rokoborec, Castro in revolucija

Scena ob koncu zmagovitega dvoboja bi skorajda zahtevala filmsko recenzijo. Športna dvorana je stopila na noge in začela bučno ploskati. Na blazini se je Kubanec Mijaín López Núñez spustil na kolena in se sezul. Simbolično je hotel dvorani sporočiti, da se umika.

41-letni rokoborec je v Parizu osvojil zlato kolajno v grško-rimskem slogu v kategoriji do 130 kilogramov. V finalu je s 6:0 premagal Yasmanija Acosto Fernandeza iz Čila.

Rekli boste, da se umika, ker je pač star. Res ni več rosno mlad. A malokdo ve, da ima Kubanec za seboj izjemno športno kariero.

Začel je v Atenah ...

Mijain Lopez Nunez je v Parizu nastopil na svojih šestih olimpijskih igrah. Osvojil pa je rekordno peto zaporedno olimpijsko zmago. Enainštiridesetletni Kubanec je 20 let po olimpijskem debiju v Atenah, ko sta takrat z tekmovala še gabrski odbojkar MatejCernic in tržaška kopjašica Claudia Coslovich, z vnovično zmago v najtežji kategoriji utrdil svoj status legende tega borilnega športa in olimpijskih iger nasploh.

Že se je upokojil, a nato ...

Po slavju v Tokiu se je Kubanec že upokojil, a se po dveh letih premora odločil, da bo vendarle poskusil osvojiti še eno kolajno. S pariškim zlatom, po katerem naj bi se dokončno poslovil od tekmovalnega športa, je postal prva oseba s petimi zlatimi olimpijskimi odličji v isti disciplini.

»Bodite modri in borite se«

»Malo sem se počutil žalostnega. Zdi se, kot da bi tam pustil del svojega življenja. S tem športom sem se ukvarjal že od malega. Šport, zaradi katerega sem postal znan po vsem svetu. Na blazini sem pustil sanje, vendar sanje, ki bodo navdihovale vse mlade,« je v čustvenem nagovoru po zgodovinski zmagi pripovedoval 41-letni superjunak.

»Zapuščina, ki jo želim zapustiti vsem mladim, ki mi sledijo, je, da se vedno borijo za to, kar želijo doseči,« je dejal Lopez in nadaljeval: »Ni ciljev, ni starosti, ni ciljev v življenju, ki jih ne bi bilo mogoče doseči. Bodite modri: vedno si dovolite, da vas imajo radi vsi ljudje, ki vas imajo radi, vsi vaši trenerji, vaša družina ... To bo vaša lepa zapuščina, ki vam bo pomagala doseči odlične izide v športu.«

Lopez, Castro in revolucija

López Núñez je doma iz Herradure, na zahodnem robu Kube. Kubanci so od vedno bili dobri rokoborci. Njegova glavna trenerja sta bila Raúl Trujillo in Luis De La Portilla,

López Núñez je pravi orjak: Fizično spominja na francoskega judoista Teddyja Rinerja. Kubanec je visok 196 centimetrov in tehta 131 kilogramov. Ko tekmuje, mu na obrazu žari nasmeh. Izjemno je discipliniran. Vsakič ponavlja, kako mu je bil v veliko pomoč poraz na prvi olimpijadi leta 2004 v Atenah, kjer se je uvrstil na 5. mesto. »Od tistega trenutka sem samo rasel in dozoreval. Treniral sem vsak dan in stalno sem se izpopolnjeval,« je dejal Kubanec.

Mijaín je v Tokiu posvetil zmago Fidelu Castru, ki je umrl leta 2016, in kubanski zastavi. Letos pa je zmago posvetil kubanski revoluciji.