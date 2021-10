»Letos bo moja vloga dvojna, saj moram igralce tudi motivirati in jim povrniti tekmovalni ritem«

Jadran Monticoli&Foti bo po poldrugem letu jutri spet stopil na igrišče. Na Opčinah ga ob 18. uri čaka – vsaj na papirju – izvenserijska Padova, ki se predstavlja z najboljšo postavo v prvenstvu. Na začetek sezone 2021/22 so trener-povratnik Dean Oberdan in ekipa pripravljeni. Tako nam je potrdil strateg pred prvim nastopom.

Na Jadranovo klop se vračate po treh sezonah, tekmovalno gledano le po letu in pol tekmovalne dejavnosti. S kakšnimi želji in cilji ste sprejeli izziv?

Ob povabilu sem rade volje sprejel vodenje članske ekipe, saj je to največ kar premoremo pri nas. To je nenazadnje prva državna liga, kjer je kakovost košarke že visoka. Zdaj sem tudi pridobil ustrezno trenersko izkaznico, vračam pa se v okolje, ki ga že dobro poznam.

Vnovič ste sestavili konkurenčno ekipo, postavno in krepko. V čem boste ostalim še trn v peti?

Po več letih imamo v naši ekipi spet dva dvometraša, to sta Milisavljević in Rajčić. Pod košem smo še z De Petrisom torej precej pokriti. Na mestu organizatorja igre imam zdaj na razpolago le Matijo Baticha, v vlogi, kjer veliko igra tudi osebnost igralca, pa bom preizkusil mladega Jakina. Oktobra ali novembra se spet vrača tudi Martin Ridolfi, takrat pa bo nastala težava, ker nas bo preveč. Iz tekme v tekmo bo treba torej izbirati, kdo bo ostal na tribuni. Po eni strani me to tudi veseli, vsi hočejo tudi igrati, a bo treba vse to uskladiti tudi glede na nasprotnika.

Sami igralci so na predstavitvi poudarili, da vnašate nov sistem igre. Kako bo torej igral letošnji Jadran?

Všeč mi je hitra igra v napadu, med igro pa prepuščam igralcem tudi več svobode. Skratka, podpiram sistem, v katerem igralci tudi sami veliko razmišljajo in izbirajo. /.../

Zelo važna je seveda tudi obramba, ko zgrešiš met, torej v tranziciji, imeli bomo seveda tudi nekaj variant conske obrambe. /.../

Je forma vsekakor na zadovoljivi ravni?

Trdo delamo že od 16. avgusta, predvsem na telesni pripravi. Tu imamo res kakovostna trenerja, Vidonija in Skerka, ki sta nam ob strani. Društvo je skratka poskrbelo za odlične pogoje dela, igralci trenirajo vsak dan. Fizična forma me torej ne skrbi, skačemo in tečemo, taktično pa moramo seveda še napredovati. Prvi trd oreh bo že v nedeljo, ko nas čaka favorit turnirja, Padova.

Obenem pa imam letos še drugo vlogo. Igralce moram spet motivirati in doseči, da bodo pridobili tekmovalni ritem. Težava na začetku bo tudi sodnik, publika ...