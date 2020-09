Ljubljanski maraton bo 25. oktobra redno potekal ob sicer zmanjšani udeležbi, so sporočili organizatorji, ki so dobili zeleno luč Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na njem bo lahko nastopilo do 500 udeležencev. Dolžine ostajajo enake kot običajno, in sicer 10, 21, ter 42 km. Zaradi omejitev pa ne bo šlo za 25. jubilejni maraton, ki ga bodo pripravili naslednje leto, obljubljajo organizatorji.