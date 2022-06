Luka Dončić je v Trstu in bi lahko igral v soboto

Slovenski košarkarski zvednik Luka Dončić je dobil zeleno luč, tako da se lahko že pridruži soigralcem, ki se nekaj dni mudijo v Trstu na pripravah. Novico je sporočila Košarkarska zveza Slovenije, ki je navedla, da bo danes opravil prvi trening s soigralci (15 minut treninga bo odprtih za javnost) ter da bo Dončić v postavi za sobotno prijateljsko tekmo z Italijo, ki bo ob 20.30 v tržaški dvorani Allianz Dome. Vest, da se je Luka pridružil soigralcem, je potrdil tudi direktor slovenske košarkarske reprezentance Matej Likar, ki je poudaril, da bo Dončić v soboto na voljo za tekmo. Liga NBA in krovna organizacija Fiba sta zeleno luč za Lukov nastop prižgali v sredo zvečer.

BREAKING NEWS @luka7doncic prejel zeleno luč in je že v Trstu. Popoldan bo z #mojtim opravil trening ter bil v postavi za sobotno tekmo z Italijo. pic.twitter.com/C4UUeolQHJ

Sprva je namreč kazalo, da se bo lahko Dončić zaradi zavarovanja, ki je predvideno za košarkarje, ki nastopajo v severnoameriški poklicni ligi NBA, reprezentanci pridružil nekoliko kasneje oziroma v ponedeljek, 27. junija, naposled pa je prišlo do presenečenja, ki se ga bo nedvomno veselil selektor Aleksander Sekulić ter seveda navijači in košarkarski ljubitelji, ki so si zagotovili vstopnice za sobotno prijateljsko tekmo. Teh je še nekaj na razpolago, najdete jih na tej povezavi. Vstopnice si je mogoče zagotoviti izključno s spletnim nakupom, na blagajni tržaške športne palače jih namreč ne prodajajo več.