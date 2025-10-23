Maja Corsi 7. na svetu

Slovenska reprezentantka Maja Corsi (letnik 2008) se danes vrača iz Pekinga na Kitajskem, kjer je v torek zaključila z nastopi v starostni skupini mladink na svetovnem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju. 17-letna Goričanka, dijakinja 4. razreda znanstvenega liceja Simona Gregorčiča v Gorici, se je uvrstila na zelo solidno 7. mesto in hkrati je s 140.11 točke izboljšala osebni točkovni rekord, ki je pred tem znašal 135.09 (letos v svetovnem pokalu v Reggio Emilii).

Corsi, ki je članica kotalkarskega kluba Renče, je bila po kratkem programu deveta. V torkovem dolgem programu pa je z zelo dobrim nastopom nadoknadila dve mesti in se je je koncu veselila sedme pozicije na svetovni ravni. V Pekingu je bila konkurenca v starostni skupini mladink zelo ostra, saj so nastopile res vse najboljše svetovne kotalkarice. Kitajci pa so se izkazali kot odlični organizatorji.

Svetovna prvakinja je Portugalka Rita Azinheira, ki je zbrala kar 182.38 točke. Podprvakinja je Italijanka Martina Stefani (179.83). Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra pa je stopila Španka Paula Raman Marti, ki si je od sodnikov prislužila 172.16 točke.Druga Italijanka, ki se je uvrstila med deseterico, je bila četrtouvrščena Matilde Caputo (170.71 točke). Pred Majo Corsi sta bili še petouvrščena Nizozemka Quinty Van Lare in šestouvrščena Čilenka Josefa Ramos Mondaca. V starostni skupini mladink je tekmovalo kar 29 kotalkaric.

