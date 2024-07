Mark Cavendish do rekordne etapne zmage

Britanski as Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Franciji in novi rekorder po številu etapnih zmag na Touru. Na trasi od Saint-Jean-de-Maurienna do Saint Vulbasa (177,4 km) je bil najboljši v sprintu. V skupnem seštevku še naprej, čeprav je skoraj trčil v prometni znak, vodi slovenski as Tadej Pogačar.

Petindvajsetletni član ekipe UAE Team Emirates je namreč okoli 60 km pred ciljem skorajda zadel cestni otoček s prometnim znakom. Komaj se je izognil trčenju, po njegovem manevru nazaj na desni pas pa je padlo nekaj drugih kolesarjev.

Med njimi je bil tudi Slovenec Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) skupaj s svojim kapetanom Špancem Pellom Bilbaom, a sta se pobrala in nadaljevala etapo.

Pogačar je po prečkanju ciljne črte v času glavnine obdržal 45 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 50 pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike).

Peti skupno je drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki zaostaja 1:14 minute in se je izognil težavam na cesti, ki jo je v drugem delu etape nekaj deset kilometrov močil tudi dež.