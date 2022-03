Matej Mohorič presenetil favorite

Kolesarska dirka Milano–Sanremo je prvič slovensko obarvana. Zmagovalec spomladanske klasike na italijanskih cestah pa ni favorizirani Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki je na zadnjem vzponu na Poggio večkrat napadel, ampak Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je uprizoril vražji spust in ciljno črto v Ulici Roma v Sanremu prečkal z dvignjenimi rokami. Za pičli dve sekundi je Mohorič prehitel Francoza Anthonyja Thurgisa (Total Energies) in Nizozemca Mathieua van der Poela (Alpecin-Fenix). Pogačar se je moral na koncu zadovoljiti s petim mestom, med vsemi pa je bil tisti, ki je največkrat napadel. V zelo napeti in razburljivi končnici je bil v ospredju tudi Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je bil sicer tokrat v vlogi pomočnika kapetanu Woutu Van Aertu in na koncu zasedel 17. mesto z 11 sekundami zaostanka za zmagovalcem.