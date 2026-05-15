VREME
DANES
Petek, 15 maj 2026
Iskanje
Košarka

Matija Jogan bo še naprej vodil Jadran

Vodstvo kluba ga je potrdilo tudi za športno sezono 2026/27

Spletno uredništvo |
Trst |
15. maj 2026 | 18:33
    Matija Jogan bo še naprej vodil Jadran
    Matija Jogan bo tudi v sezoni 2026/27 treniral Jadran (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Vodstvo združene košarkarske ekipe Jadran je potrdilo sodelovanje s trenerjem Matijo Joganom. Funkcijo glavnega trenerja prve ekipe bo opravljal tudi v športni sezoni 2026/27.

»Po odličnem delu in doseženih rezultatih v zadnjem obdobju se je klub odločil za tehnično kontinuiteto in utrditev športnega projekta v meddeželni B-ligi«, so zapisali v tiskovnem sporočilu. »Ponovna potrditev trenerja Jogana je jasen znak ambicioznosti kluba ter zaupanja v razvojni proces, ki smo ga zastavili,« so sporočili.

Matija Jogan bo s strokovnim štabom v kratkem začel s pripravami na novo tekmovalno sezono. Cilj združene ekipe ostaja utrditev v vrhu meddeželne košarke in navduševanje zvestih navijačev.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: