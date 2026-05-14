V Bazovici niz kakovostnih mladinskih turnirjev

Fair-play, pravila igre, spoštovanje in zabava so vrline, na katere sprva stavijo organizatorji že 14. izvedbe mednarodnega mladinskega nogometnega turnirja Zarja International Cup 2026, ki se bo začel konec tedna, če bodo vremenske razmere dovolile, s starostno skupino U9 in zaključil v nedeljo, 14. junija z letošnjo novostjo, ženskim turnirjem Zarja International Cup Pink za starostno skupino U15.

»Cvet v gumbnici« bo tudi letos turnir Stars v starostni skupini U15, na katerem bodo nastopale nekatere ekipe profesionalnih klubov: Udinese, Rijeka, Koper, Bologna, Padova in Sturm Graz ter še Vesna Zarja in Pro Fagagna.

Kakovostne mednarodne turnirje v organizaciji športnega društva Zarja (s pomočjo ZSŠDI, Dežele FJK in Občine Trst) so predstavili včeraj dopoldne v športnem centru Zarje, kjer se bodo v prihodnjih tednih odvijali vsi turnirji. Slednje sta predstavila odbornica Zarje Jana Ban in športni direktor Andrea Bremec, ki sta se že vnaprej zahvalila vsem (številnim) prostovoljcem, »ki bodo v prihodnjih koncih tedna prispevali svoj doprinos k uspehu turnirjev«.

Organizatorje in prostovoljce je povabil tudi predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji IvanPeterlin: »V Bazovici se je zbrala skupina dobrih in delovnih ljudi, prostovoljcev, ki so res fenomenalni. Tega ne smemo spregledati, saj je poleg športnega izjemno pomemben tudi socialni vidik dogodka.«

SPORED TURNIRJEV

V soboto, 16. maja: Zarja International Cup Green U9

V soboto in v nedeljo, 23. in 24. maja: Zarja International Cup 4. Memorial Boris Primosi U13

V soboto, 30. maja: Zarja International Cup Eko U11

V nedeljo, 31. maja: Zarja International Cup Red U14

V soboto in nedeljo, 6. in 7. junija: Zarja International Stars U15

V nedeljo, 14. junija: Zarja International Pink U15 ženske

Daljši članek v današnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika