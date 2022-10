Matteo Parenzan četrti na svetu

Paralimpijec Matteo Parenzan, član ŠK KRAS in stalni član italijanske reprezentance, se je v razredu 6 vnovič izkazal v mednarodni konkurenci. V Grčiji, v kraju Argostolion na jonskem otoku Kefalonija, je na mednarodnem turnirju v svoji kategoriji zmagal, z osvojenimi 24 točkami pa se je na jakostni lestvici prebil na visoko 4. mesto. To je bil nenazadnje tudi cilj gostovanja: »Odpotoval sem z jasnim ciljem. Želel si si zmage, saj bi mi ta edina prinesla manjkajoče točke za preboj na četrto mesto na jakostni lestvici. To mi zdaj zagotavlja, da bom na svetovnem prvenstvu imel boljše izhodišče, jasno je tudi, da se z najboljšimi tremi igralci na svetu ne bo pomeril v prvem delu prvenstva,« je povedal 19-letnik, doma na Opčinah. Z zmago med posamezniki je prehitel Britanca Paula Arifa Karabardaka, ki je zdrknil na peto mesto, prvi trije pa so še daleč: »Vsi trije vodilni so po točkah še daleč pred mano, a kljub temu ugotavljam, da verjetno le niso tako nepremagljivi,« je še dodal.

Parenzan je bil v Grčiji prvi v skupini, v finalu pa je vnovič igral proti Britancu Martinu Robertu Perryju, ki ga je premagal že v skupini. V boju za zlato kolajno je bil spet boljši, predal mu je le en niz za končnih 3:1.

Ob posamični kolajni je Parenzan tokrat prvič v mednarodni konkurenci odigral še v dvojicah: v mešanih dvojicah v razredu XD14 je Parenzan igral s Francozinjo Lucie Hautiere in klonil šele v finalu s 3:2, v moških dvojicah pa v kategoriji MD14 je s Slovkom Miroslavom Jamborjem pa je osvojil bron po porazu v polfinalu.