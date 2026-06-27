Matteo Parenzan osvojil zlato kolajno v Pekingu

Namiznoteniški igralec zgoniškega Krasa Matteo Parenzan nadaljuje z uspešnimi nastopi na mednarodnih turnirjih najvišje stopnje. Po zmagi in tretjem mestu v Laškem ter drugim mestom v Tajpeju je paralimpijski prvak v razredu 6 iz Pariza 2024 osvojil zlato kolajno na turnirju ITTF World Para Elite v Pekingu.

Parenzan je v današnjem zelo napetem finalnem dvoboju s 3:2 (9:11, 11:4, 13:15, 11:5, 11:7) ugnal Tajca Rungroja Thainiyoma, s katerim se je med drugim že pomeril v finalu svetovnega prvenstva 2022 in paralimpijskih iger 2024 v Parizu. Pred tem je 23-letni Openc v polfinalu s 3:0 premagal Korejca Lee Se Ho.